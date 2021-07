UP Board Result 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी या यूपी बोर्ड जल्द ही कक्षा 10 और 12 के लिए रिजल्ट जारी करने वाला है। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बीती देर रात तारीख और समय जारी कर इसकी पुष्टि की थी। छात्र अपने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट दोपहर 3:30 बजे से upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर ऑनलाइन देख सकेंगे।

छात्र ध्यान दें कि परिणाम दोपहर 3:30 बजे घोषित किए जाएंगे और फिर ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगा ।

UP Board Result 2021 Class 12, 10: ऐसे करें डाउनलोड

UP Board 10th, 12th Result 2021: Check Here

स्टेप 1: सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर, UP Board Intermediate (Class XII) Examination – 2021 Results or UP Board High School (Class X) Examination – 2021 Results लिंक पर क्लिक करें, ( रिजल्ट लिंक दोपहर 3:30 बजे एक्टिव हो जाएगा)

स्टेप 3: खुलने वाली नई विंडो पर, अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज करें और सबमिट करें

स्टेप 4: आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा

उम्मीद है कि 56 लाख छात्र आज दोपहर 3:30 बजे अपना परिणाम ऑनलाइन चेक करेंगे। इस साल, बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी और छात्रों का मूल्यांकन उनके आंतरिक प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। परिणाम की गणना बोर्ड द्वारा जारी मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर की गई है। हालांकि, उत्तीर्ण मानदंड वही रहता है।

UP Board 10th, 12th Result 2021: Direct link