UP Board 10th, 12th Result 2019 at upmspresults.up.nic.in, www.upmsp.edu.in LIVE: रिजल्ट आज, ऐसे देखिए अपने नंबर

UP Board Class 10th, 12th Result 2019 LIVE Updates: UP Board 10th Result 2019, Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, जिसे Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh या UPMSP के नाम से भी जाना जाता है। आज UP Board 10th Result 2019 और UP Board 12th Result 2019 जारी करने जा रहा है। रिजल्ट 12 बजकर 30 मिनट पर जारी किया जाएगा। UP Board Class 10 एग्जाम 7 फरवरी से 28 फरवरी के बीच हुए थे। 10वीं और 12वीं के किसी भी विषय में पास होने के लिए छात्रों को न्यूनतम 35 फीसदी अंक लाने जरूरी हैं। इससे कम अंक आने पर छात्र को कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी।

यूपी बोर्ड के द्वारा दोपहर 12:30 बजे रिजल्‍ट प्रेसवार्ता कर घोषित किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल बोर्ड की परीक्षा दी थी वह यूपी बोर्ड की वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर र‍िजल्‍ट देख सकते हैं। इसके अलावा यहां क्लिक करके ऐप में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप SMS से रिजल्ट चेक कर सकते हैं

UP Board 10th, 12th Result 2019 LIVE Updates: Check here