UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2019

UP Board UPMSP 10th, 12th Result 2019: यूपी बोर्ड का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि बोर्ड का रिजल्ट जारी करने की तारीख तय हो गई है। आज (25 अप्रैल) दोपहर 12 बजे तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि, बोर्ड के कुछ अधिकारी और यूपी के डिप्टी सीएम भी पहले ही कह चुके हैं कि रिजल्ट अप्रैल में घोषित किया जाएगा। हालांकि, यूपी बोर्ड के एक अधिकारी ने दावा किया था कि 22 अप्रैल के बाद रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है। उम्मीद है कि रिजल्ट जारी होने से एक दिन पहले ही उसकी तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों की मानें तो Madhyamik Shiksha Parishad, Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh, UPMSP आज रिजल्ट जारी होने की तारीख की घोषणा कर सकता है।

इन वेबसाइट्स पर देखा जा सकता है रिजल्ट : यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र उसे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in पर देख सकते हैं। इनके अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है। वहीं, यूपी बोर्ड रिजल्ट के ऐप से भी नतीजों की जानकारी ली जा सकती है। वहीं, SMS की मदद से भी रिजल्ट चेक करने की सहूलियत दी गई है।

National Hindi News, 25 April 2019 LIVE Updates: दिनभर की बड़ी खबरें यहां पढ़ें

एसएमएस से ऐसे पता लगेगा रिजल्ट : एसएमएस के माध्यम से रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को मोबाइल से एसएमएस भेजना होगा। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में सबसे पहले UP10 लिखना होगा। इसके बाद बिना स्पेस दिए अपना रोल नंबर टाइप करना होगा। यह मैसेज उन्हें 56263 पर भेजना होगा। कुछ ही देर में छात्रों को अपने नतीजे की जानकारी मिल जाएगी।

6 लाख ने नहीं दी परीक्षा : बता दें कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार कुल 58 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि, इनमें से 6 लाख ने एग्जाम ही नहीं दिया। बता दें कि 10वीं की परीक्षा में कुल 30 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। गौरतलब है कि 2018 में यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा में पासिंग पर्सेंटेज 72.43 था। वहीं, 10वीं का पासिंग पर्सेंटेज 75.16 फीसदी रहा था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App