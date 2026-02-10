UP B.Ed JEE 2026 Registration: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी ने यूपी बीएड जेईई 2026 (UP B.Ed JEE 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए आयोजित की जा रही है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में B.Ed कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए यह परीक्षा अनिवार्य है।

UP B.Ed JEE 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया तिथि आवेदन शुरू 10 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 लेट फीस के साथ आवेदन 6 से 10 मार्च 2026 एडमिट कार्ड जारी 20 अप्रैल 2026 परीक्षा तिथि 26 अप्रैल 2026

UP B.Ed JEE 2026: परीक्षा पैटर्न

UP B.Ed JEE 2026 परीक्षा में कुल दो प्रश्नपत्र होंगे:

पेपर 1

सामान्य ज्ञान (General Knowledge)

भाषा (हिंदी / अंग्रेजी)

पेपर 2

सामान्य अभिरुचि परीक्षण (General Aptitude Test)

विषय विशेष ज्ञान:

कला (Arts)

विज्ञान (Science)

वाणिज्य (Commerce)

कृषि (Agriculture)

दोनों पेपर में 100-100 प्रश्न होंगे जिसके कुल अंक 400 निर्धारित हैं और इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे तय है।

UP B.Ed JEE 2026: आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / अन्य राज्य के उम्मीदवार: 1650 रुपये

यूपी के एससी / एसटी उम्मीदवार: 850 रुपये

लेट फीस

सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी: 2000 रुपये

यूपी के एससी / एसटी: 1000 रुपये

UP B.Ed JEE 2026: आवेदन कैसे करें ?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UP B.Ed JEE 2026 Application Form लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नई विंडो में रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4. लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

स्टेप 7. भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

एडमिट कार्ड और आगे की प्रक्रिया

UP B.Ed JEE 2026 का एडमिट कार्ड 20 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा। परीक्षा के बाद आंसर की, रिजल्ट और काउंसलिंग शेड्यूल भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

UP B.Ed JEE 2026 FAQs

Q1. UP B.Ed JEE 2026 के लिए आवेदन कब से शुरू हुए हैं?

A. आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है।

Q2. UP B.Ed JEE 2026 की परीक्षा कब होगी?

A. परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।

Q3. UP B.Ed JEE 2026 का एडमिट कार्ड कब आएगा?

A. एडमिट कार्ड 20 अप्रैल 2026 को जारी होगा।

Q4. UP B.Ed JEE परीक्षा कितने अंकों की होगी?

A. परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी।

Q5. UP B.Ed JEE 2026 का आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?

A. आधिकारिक वेबसाइट है bujhansi.ac.in