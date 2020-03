UP B.Ed 2020 New Exam Date: वैश्विक महामारी COVID-19 के चलते 8 अप्रैल को नहीं होगी परीक्षा, ये है नई तारीख

Coronavirus Outbreak in India Latest News Update, UP B.Ed 2020 New Exam Date: देशभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की वजह से 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन है, जिसका असर भारत की शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ा है। लगभग सभी राज्यों में एंट्रेस एग्जाम से लेकर बाकी दूसरी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। उम्मीदवारों को नई तारीखों का इंतजार है, ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) ने यूपी बी.एड. 2020 परीक्षा (UP B.Ed exam 2020) की संशोधित तारीख जारी कर दी है। जो एग्जाम पहले 8 अप्रैल को होने थे वे अब 22 अप्रैल 2020 को आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इस बारे में आखिरी फैसला लिया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed 2020 परीक्षा) की तारीख के बारे में अंतिम निर्णय अभी संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर जारी किया गया है, जहां उम्मीदवार होमपेज पर जाकर नोटिफिकेशन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

दरअसल, UP B.Ed 2020 की आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी से शुरू हुई थी और 6 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी। कोरोना वायरस प्रकोप के चलते, उत्तर प्रदेश की लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित एक सलाहकार समिति की बैठक ने यूपी बी.एड. 2020 परीक्षा की तिथि अब बढ़ा दी। वर्सिटी ने अब 22 अप्रैल 2020 को यूपी बी एड 2020 परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।

UP B.Ed exam 2020 शेड्यूल में बदलाव की वजह से पूरी प्रक्रिया प्रभावित होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रवेश परीक्षा के परिणाम 11 मई को जारी होने थे, Counseling 1 जून 2020 से शुरू होनी थी और यूपी बीएड सत्र 1 जुलाई 2020 से शुरू होना था। अब परीक्षा की संशोधित तारीख की वजह से पूरी प्रक्रिया बदल सकती है। अगर ऐसा होता है तो छात्रों को नई प्रक्रिया से कुछ दिन पहले ही सूचित कर दिया जाएगा।

