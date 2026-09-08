उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) ने मंगलवार को प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,936 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 तक अपने एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।

नोटिफिकेश के मुताबिक, यह भर्ती उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिटेल्स के अनुसार, कैंडिडेट 8 सितंबर 2026 से लेकर 7 अक्टूबर 2026 तक अपने आवेदन जमा करा सकते हैं।

नवंबर में आयोजित होगी लिखित परीक्षा

अधिसूचना के मुतबिक, एप्लीकेशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद 11 अक्टूबर 2026 से करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। कुल 1936 वैकेंसी में 1564 पोस्ट को-एजुकेशनल कॉलेजों के लिए और 372 पोस्ट महिला कॉलेजों के लिए निर्धारित हैं। वैकेंसी की जानकारी सब्जेक्ट के हिसाब से दी गई है।

OTR करना अनिवार्य

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ (One Time Registration – OTR) करना होगा। सभी उम्मीदवारों को OTR प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही सहायक आचार्य पद हेतु अपना आवेदन करना होगा। पात्रता और अर्हता से जुड़ी विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।

कौन कर सकता है आवेदन?

UP असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को संबंधित सब्जेक्ट के लिए तय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करनी होंगी। ज्यादातर सब्जेक्ट्स के लिए, कैंडिडेट्स के पास कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री के साथ NET/SLET/SET क्वालिफिकेशन या PhD-बेस्ड छूट होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 08.09.2026 ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.) / आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि 08.09.2026 ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 07.10.2026 ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 11.10.2026 परीक्षा तिथि 19 व 20 नवम्बर, 2026

कैटेगिरी वाइज रिक्तियों की जानकारी

श्रेणी (Category) सह-शिक्षा कॉलेज महिला कॉलेज कुल (Total) सामान्य (General) 636 160 796 अनुसूचित जाति (SC) 347 92 439 अनुसूचित जनजाति (ST) 22 2 24 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 421 95 516 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 138 23 161 कुल (Total) 1,564 372 1,936