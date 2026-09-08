उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) ने मंगलवार को प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,936 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 तक अपने एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।
नोटिफिकेश के मुताबिक, यह भर्ती उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिटेल्स के अनुसार, कैंडिडेट 8 सितंबर 2026 से लेकर 7 अक्टूबर 2026 तक अपने आवेदन जमा करा सकते हैं।
नवंबर में आयोजित होगी लिखित परीक्षा
अधिसूचना के मुतबिक, एप्लीकेशन प्रोसेस समाप्त होने के बाद 11 अक्टूबर 2026 से करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। कुल 1936 वैकेंसी में 1564 पोस्ट को-एजुकेशनल कॉलेजों के लिए और 372 पोस्ट महिला कॉलेजों के लिए निर्धारित हैं। वैकेंसी की जानकारी सब्जेक्ट के हिसाब से दी गई है।
OTR करना अनिवार्य
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन’ (One Time Registration – OTR) करना होगा। सभी उम्मीदवारों को OTR प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही सहायक आचार्य पद हेतु अपना आवेदन करना होगा। पात्रता और अर्हता से जुड़ी विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है।
कौन कर सकता है आवेदन?
UP असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को संबंधित सब्जेक्ट के लिए तय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करनी होंगी। ज्यादातर सब्जेक्ट्स के लिए, कैंडिडेट्स के पास कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री के साथ NET/SLET/SET क्वालिफिकेशन या PhD-बेस्ड छूट होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण तिथियां
|विवरण
|तिथि
|विज्ञापन प्रकाशन की तिथि
|08.09.2026
|ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.) / आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि
|08.09.2026
|ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि
|07.10.2026
|ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि
|11.10.2026
|परीक्षा तिथि
|19 व 20 नवम्बर, 2026
कैटेगिरी वाइज रिक्तियों की जानकारी
|श्रेणी (Category)
|सह-शिक्षा कॉलेज
|महिला कॉलेज
|कुल (Total)
|सामान्य (General)
|636
|160
|796
|अनुसूचित जाति (SC)
|347
|92
|439
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|22
|2
|24
|अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|421
|95
|516
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|138
|23
|161
|कुल (Total)
|1,564
|372
|1,936
|पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
|विवरण (Details)
|शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
|संबंधित विषय में स्नातकोत्तर (Master’s degree)
|न्यूनतम अंक (Minimum Marks)
|मास्टर डिग्री में 55% अंक
|नेट योग्यता (NET Qualification)
|UGC NET या CSIR NET उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं
|स्लेट/सेट (SLET/SET)
|UGC मान्यता प्राप्त SLET/SET उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र हैं
|पीएचडी अभ्यर्थी (PhD Candidates)
|निर्धारित UGC नियमों के तहत PhD वाले अभ्यर्थियों को NET/SLET/SET से छूट मिल सकती है
|11 जुलाई 2009 से पहले की PhD (PhD Before 11 July 2009)
|निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर छूट मिल सकती है
|अंकों में छूट (Marks Relaxation)
|पात्र आरक्षित/दिव्यांग (PwD) श्रेणियों के लिए न्यूनतम अंकों में 5% की छूट उपलब्ध है
|19 सितंबर 1991 से पहले की PhD (PhD Before 19 September 1991)
|अधिसूचना के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को 55% से घटकर 50% तक की छूट मिल सकती है
|ललित कला और संगीत (Fine Arts & Music)
|पात्र पारंपरिक/पेशेवर कलाकारों के प्रावधानों सहित पृथक पात्रता शर्तें लागू होती हैं