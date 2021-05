UP 12th Board Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश, UP 12th Board Exam 2021 की तिथि जल्द जारी होने की संभावना है। इस महीने के अंत तक फैसले की घोषणा होने की उम्मीद है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार कोरोना की स्थिति का विश्लेषण कर रही है और जल्द ही UP Class 12 Board Exam 2021 पर अंतिम निर्णय लेगी।

रविवार को हुई राजनाथ सिंह के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में ज्यादातर राज्यों ने 12वीं की परीक्षा कराने की मांग की है। 12वीं के परिणाम आगे की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इस लिए उत्तर प्रदेश UP Class 12 Board Exam 2021 आयोजित करने का इच्छुक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीख वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के बाद जल्द ही घोषित की जाएगी।

डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आगे कहा, “हमने पहले ही पेपर प्रिंट कर लिए हैं, डिकोडेड कॉपियों के सेट बनाए हैं और परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 8,513 केंद्र आवंटित किए हैं। हम कोरोना की स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। हम सीएम के साथ चर्चा करेंगे और UP 12th Board Exam 2021 की तारीख पर अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक लिए जाने की संभावना है।

यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा कि केंद्रों में करोना प्रोटोकॉल कैसे बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा, “हमने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंचायत चुनाव और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसलिए, हमारे लिए UP Class 12 Board Exam 2021 आयोजित करना मुश्किल नहीं होगा। ” यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीख के बारे में अधिक अपडेट के लिए छात्र यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में हर साल 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होते हैं। UP 12th Board Exam 2021 की तारीख के बारे में अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।