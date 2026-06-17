यूरोपीय देश न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं बल्कि यहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना हर किसी छात्र का होता है। अगर आप भी यूरोप में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गामो में मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने का सुनहरा अवसर है। दरअसल, यूनिवर्सिटी की ओर से इंटरनेशनल छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है। इस स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को 16,000 यूरो यानी करीब 17.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

किन छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप?

अगर आप अगले साल इटली में मास्टर डिग्री करने की योजना बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बहुत शानदार है। हालांकि आवेदन करने से पहले पात्रता और दूसरी शर्तों को पूरा करना होगा। ‘टॉप इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रांट्स’ नाम की इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। यह डिग्री इटली से बाहर के किसी भी देश की चलेगी।

GRE स्कोर की भी वेटेज

स्कॉलरशिप GRE स्कोर के आधार पर दी जा रही है। GRE स्कोर 31 मार्च 2023 के बाद का ही होना चाहिए। वैसे तो ये नहीं बताया गया है कि स्कॉलरशिप के लिए GRE स्कोर कितना होना चाहिए, लेकिन सेलेक्शन में कॉम्पिटिशन अच्छा-खासा रहने वाला है। स्कोर बराबर होने पर कम उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन कोर्सेस के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप

अकाउंटिंग, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी

क्लिनिकल साइकोलॉजी (व्यक्ति, परिवार और संगठन)

इकोनॉमिक्स एंड डेटा एनालिसिस

इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग

इंटरकल्चरल स्टडीज इन लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर

मैनेजमेंट इंजीनियरिंग

मेकाट्रोनिक्स एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग

मेडिकल इंजीनियरिंग

प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म सिस्टम्स

इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस

फिलॉसॉफिकल नॉलेज (फाउंडेशन, मेथड्स, एप्लीकेशन)