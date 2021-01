जानिए क्या करती है स्मृति ईरानी की सौतेली बेटी, शाहरुख खान ने रखा था नाम

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) के अवसर पर, अपनी बेटियों के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए देश की सभी बेटियों को 13 वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मार्क किया। फोटो के साथ स्मृति ईरानी ने एक संदेश भी दिया, जिसमें कहा, ‘मेरी बेटियां मेरा गौरव हैं, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ अलग-अलग मोर्चे पर कदम रखा है। देश की बेटी के लिए दुआएं दें और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाएं।’ शेयर की गई फोटो में स्मृति की बेटी जोईश और सौतेली बेटी शानेल नजर आ रही हैं।

शानेल ईरानी, स्मृति ईरीनी की सौतेली बेटी हैं। साल 2001 में स्मृति ने शादीशुदा जुबिन ईरानी से शादी की थी। स्मृति की यह पहली शादी थी लेकिन जुबिन की दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी मोना थीं, जो शादी से पहले भी स्मृति की अच्छी दोस्त थीं। जुबिन भी स्मृति के बचपन के दोस्त थे लेकिन शादी मोना से हुई थी। बाद में जुबिन का अफेयर स्मृति से हुआ तो उन्होंने उनसे शादी करने के लिए मोना को तलाक दे दिया। हालांकि, स्मृति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि, वे अपने परिवार को हमेशा 6 सदस्यों का परिवार मानती हैं। स्टेप डॉटर शानेल के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं।

My daughters are my pride who have set out onto different frontiers with determination and confidence. Give a shoutout to a #DeshKiBeti and celebrate their achievements. pic.twitter.com/zr006SxJBR

— Smriti Z Irani (@smritiirani) January 24, 2021