UP Colleges Dress Code: उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है, जिसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश बुधवार 20 मई 2026 को जारी किए हैं। यह फैसला कैंपस में अनुशासन, समानता और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्यपाल द्वारा यह निर्देश जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से संबद्ध सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों की समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया। बैठक में शैक्षणिक व्यवस्था, छात्र हित और संस्थानों की प्रशासनिक स्थिति पर चर्चा की गई।

कॉलेज प्रशासन तय करेगा यूनिफॉर्म का डिजाइन

राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार यूनिफॉर्म का रंग और डिजाइन तय कर सकता है। संस्थानों को इसके लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्रदेश के कुछ महिला कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंस कोर्सों में ही ड्रेस कोड लागू है, लेकिन अब इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है।

शिक्षकों को भी दी गई सख्त हिदायत

बैठक के दौरान राज्यपाल ने शिक्षकों की कार्यशैली और जवाबदेही पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं लें, समय का पालन करें और छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही शिक्षण पेशे की गरिमा बनाए रखने की भी बात कही गई।

रोजगारपरक कोर्स शुरू करने पर जोर

राज्यपाल ने कॉलेजों में स्किल आधारित और अल्पकालिक रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश भी दिए। इनमें GST एवं अकाउंटेंसी, ब्यूटीशियन ट्रेनिंग, मेहंदी आर्ट, बिंदी निर्माण और मिलेट आधारित फूड प्रोडक्ट जैसे कोर्स शामिल किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना बताया गया है।

छात्र शिकायतों के लिए बनेगी विशेष समिति

छात्र-छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिकायत समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में डिजिटल लर्निंग और दुर्लभ पुस्तकों के डिजिटाइजेशन पर भी जोर दिया गया।