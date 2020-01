International Day of Education 2020: आज, 24 जनवरी 2020 को विश्‍वभर में दूसरा ‘शिक्षा दिवस’ (Education Day) मनाया जा रहा है। इस वर्ष एजुकेशन डे का थीम है “Learning for people, planet, prosperity and peace” है।

इस कार्यक्रम को पेरिस और न्यूयॉर्क में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है कि “International Day of Education” को “Learning for people, planet, prosperity and peace” की थीम के साथ UNESCO के पेरिस और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाया जाएगा।”

“2020 का जश्न शिक्षा और उसके द्वारा प्राप्‍त ज्ञान को मानवता के सबसे बड़े नवीकरणीय संसाधन के रूप में स्‍थापित करेगा और शिक्षा को एक मौलिक अधिकार और एक सार्वजनिक भलाई के रूप में भी स्‍थापित करने के प्रयासों को मजबूती देगा।” संयुक्त राष्ट्र ने कहा, सीखने के कई तरीकों से लोगों को सशक्त बनाने, अपनी धरती को संरक्षित करने और साझा समृद्धि और शांति को बढ़ावा देने के लिए International Day of Education का जश्‍न मनाया जाएगा।

03 दिसंबर, 2018 को, संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा ने 24 जनवरी के दिन को ‘शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उत्सव के रूप में इसे स्‍वीकार किया। नाइजीरिया और 58 अन्य सदस्य देशों द्वारा 24 जनवरी को-ऑथर्ड ‘इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन’ के रूप में अपनाया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App