कल्पना कीजिए, कोई नियम साफ तौर पर बनाया गया है, लेकिन उसे जानबूझकर तोड़ा जाता है। यह केवल गलती नहीं, बल्कि तय सीमा या व्यवस्था के खिलाफ जाना होता है- यही स्थिति ‘उल्लंघन’ कहलाती है। ‘उल्लंघन’ केवल नियम तोड़ना नहीं, बल्कि किसी मर्यादा, सीमा या कानून का अतिक्रमण करना भी है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है। यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘उल्लंघन’ है।

अर्थ

उल्लंघन: संस्कृत मूल का यह शब्द गहरे अर्थ रखता है।

संस्कृत मूल का यह शब्द गहरे अर्थ रखता है। उल्लंघन: सीमा लांघना, नियम तोड़ना, अतिक्रमण करना।

सीमा लांघना, नियम तोड़ना, अतिक्रमण करना। संस्कृत में ‘लंघ्’ धातु का अर्थ पार करना या लांघना होता है। ‘उल्लंघन’ में यह भाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मतलब किसी निर्धारित सीमा को पार करना।

शब्द का महत्व

‘उल्लंघन’ शब्द का प्रयोग कानून, नियम और सामाजिक मर्यादाओं के संदर्भ में बहुत होता है। जैसे- यातायात नियमों का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन या किसी निर्देश का उल्लंघन। यह शब्द केवल क्रिया नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन के उल्लंघन को भी दर्शाता है।

उदाहरण

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

बड़ों के सामने अपशब्द कहना शिष्टाचार का उल्लंघन है।

पड़ोसी देश के लड़ाकू विमानों ने हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया है।

समानार्थी और विलोम शब्द

पर्यायवाची: अतिक्रमण, अवहेलना, नियम-भंग।

अतिक्रमण, अवहेलना, नियम-भंग। विलोम: अनुपालन, पालन।

उल्लंघन शब्द लिखने के दौरान होने वाली गलतियां

कुछ लोग इसे ‘उल्घंन’ या ‘उल्लघन’ लिख देते हैं, जो गलत है। सही शब्द उल्लंघन है।

अभिप्राय

‘उल्लंघन’ एक ऐसा शब्द है जो नियमों, सीमाओं और मर्यादाओं के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें यह समझाता है कि किसी भी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। हिंदी की यही विशेषता है- एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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