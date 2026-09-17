UKSSSC Scaler Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए उत्तराखंड में भर्ती का नया मौका आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने उत्तराखंड वन विकास निगम के तहत स्केलर (ग्रुप सी ) के 200 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आयोग की वेबसाइट पर इस भर्ती का विज्ञापन 15 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।
इस भर्ती की खास बात यह है कि, इस सरकारी नौकरी के लिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास, निर्धारित विषय की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 22 अक्टूबर 2026 तक फॉर्म भर सकेंगे।
UKSSSC Scaler Recruitment 2026: मुख्य जानकारी
|भर्ती की जानकारी
|विवरण
|भर्ती बोर्ड
|UKSSSC
|पद
|स्केलर
|विभाग
|उत्तराखंड वन विकास निगम
|कुल पद
|200
|शैक्षणिक योग्यता
|12वीं/इंटरमीडिएट
|विषय
|विज्ञान या गणित
|आयु सीमा
|18 से 28 वर्ष
|आवेदन शुरू
|22 सितंबर 2026
|अंतिम तिथि
|22 अक्टूबर 2026
|वेतन
|19,900 रुपये से 63,200 रुपये
|चयन
|पीएसटी/पीईटी+ लिखित परीक्षा
12वीं में ये विषय होने जरूरी
स्केलर पद के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ शैक्षणिक योग्यता में साइंस या गणित विषय की शर्त रखी गई है। इसलिए केवल 12वीं पास होना पर्याप्त नहीं है; उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी विषय संबंधी योग्यता जरूर जांचनी चाहिए।
उम्र कितनी होनी चाहिए?
इस भर्ती के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
स्केलर पर पर चुने जाने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल-2 के तहत वेतनमान 19,900 से 63,200 है। वास्तविक वेतन में लागू नियमों के अनुसार अन्य घटक शामिल हो सकते हैं।
केवल लिखित परीक्षा से नहीं बनेगी बात
इस भर्ती में चयन सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगा। उम्मीदवारों को पहले शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) में निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवार लिखित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे।
शारीरिक परीक्षा में निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक क्षमता की जांच की जाएगी। उपलब्ध भर्ती विवरण के मुताबिक इसमें दौड़, शॉटपुट, लॉन्ग जंप और हाई जंप जैसी शारीरिक दक्षता गतिविधियां शामिल हैं।
लिखित परीक्षा कैसी होगी?
शारीरिक चरण में सफल उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और इसमें 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न के निर्धारित अंकों का एक-चौथाई अंक काटा जाएगा।
लिखित परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त भी है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत न्यूनतम अंक निर्धारित हैं।
आवेदन कब से शुरू होगा?
स्केलर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और 22 अक्टूबर 2026 को आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आवेदन में सुधार के लिए 26 और 27 अक्टूबर 2026 को करेक्शन विंडो उपलब्ध होगी। शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू होने का प्रस्तावित कार्यक्रम दिया गया है, जबकि लिखित परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
UKSSSC Scaler Recruitment 2026 Important Dates
|प्रक्रिया
|तारीख
|नोटिफिकेशन
|15 सितंबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|22 सितंबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|22 अक्टूबर 2026
|फीस जमा करने की अंतिम तारीख
|22 अक्टूबर 2026
|आवेदन सुधार
|26-27 अक्टूबर 2026
|PST/PET
|19 नवंबर 2026 से संभावित
|लिखित परीक्षा
|बाद में घोषित होगी
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य और उत्तराखंड OBC उम्मीदवारों के लिए 300, जबकि उत्तराखंड एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 150 शुल्क निर्धारित है। अनाथ उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं है। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
उत्तराखंड से जुड़ी पात्रता भी जरूरी
उम्मीदवारों को केवल शैक्षणिक योग्यता और उम्र पूरी करने के आधार पर आवेदन नहीं करना चाहिए। इस भर्ती में उत्तराखंड से संबंधित पात्रता की भी शर्तें हैं। उपलब्ध अधिसूचना विवरण के अनुसार उम्मीदवार का उत्तराखंड से निर्धारित तरीके से संबंध होना आवश्यक है, जैसे उत्तराखंड में रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, उत्तराखंड का स्थायी निवास/डोमिसाइल या निर्धारित संस्थान से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट पास करने जैसी शर्तें। आरक्षण का लाभ उत्तराखंड के पात्र डोमिसाइल उम्मीदवारों को ही मिलेगा।