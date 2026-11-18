उत्तराखंड में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका सामने आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने विभिन्न विभागों में कुल 1,694 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में पुलिस कांस्टेबल के अलावा फायरमैन, वन आरक्षी, बंदीरक्षक और आबकारी सिपाही जैसे पद भी शामिल हैं। इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 25 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

UKSSSC Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) भर्ती विज्ञापन 84/2026 कुल पद 1,694 शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास आवेदन शुरू 25 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 25 दिसंबर 2026 लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 4 अप्रैल 2027 आवेदन का तरीका ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in

12वीं पास के लिए किन पदों पर मिलेगी नौकरी?

इस भर्ती अभियान में केवल पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड सरकार के कई अन्य विभागों के पद भी शामिल हैं। उम्मीदवार अपनी योग्यता और संबंधित पद की शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

पद का नाम रिक्तियां जिला पुलिस कांस्टेबल (पुरुष) 464 PAC/IRB कांस्टेबल (पुरुष) 284 जिला पुलिस कांस्टेबल (महिला) 238 फायरमैन 201 वन आरक्षी 171 स्पेशल टाइगर गार्ड 75 बंदीरक्षक 117 महिला बंदीरक्षक 27 सचिवालय रक्षक 54 आबकारी सिपाही 45 परिवहन आरक्षी 18 कुल पद 1,694

शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका

इस भर्ती में इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना प्रमुख शैक्षणिक योग्यता है। पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड से 12वीं पास और सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तें भी नोटिफिकेशन में दी गई हैं।

उम्र सीमा और शारीरिक योग्यता क्या है?

पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए जारी अधिसूचना में आयु सीमा 18 से 25 वर्ष दी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिल सकती है। ध्यान रहे कि सभी पदों पर आयु सीमा और शारीरिक मानक एक जैसे मानकर आवेदन न करें; जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसकी निर्धारित शर्तें आधिकारिक विज्ञापन में देखना जरूरी है।

पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए अधिसूचना में दिए गए कुछ प्रमुख शारीरिक मानक इस प्रकार हैं:

पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई: सामान्य, SC और OBC वर्ग के लिए 165 सेमी; ST वर्ग के लिए 157.5 सेमी और पर्वतीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 160 सेमी।

महिला उम्मीदवारों की लंबाई: सामान्य, SC और OBC वर्ग के लिए 152 सेमी; ST और पर्वतीय क्षेत्र की महिला उम्मीदवारों के लिए 147 सेमी।

पुरुष उम्मीदवारों की छाती: सामान्य, SC और OBC वर्ग के लिए बिना फुलाए 78.8 सेमी और फुलाने पर 83.8 सेमी। ST और पर्वतीय क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए संबंधित मानक अलग हैं।

शारीरिक मानकों में श्रेणी और पद के हिसाब से अंतर हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना जरूरी है।

कितनी मिलेगी सैलरी?

अधिसूचना में सूचीबद्ध इन पदों के लिए वेतनमान 21,700 से 69,100 प्रतिमाह (लेवल-3) दिया गया है। वास्तविक इन-हैंड सैलरी नियुक्ति, लागू भत्तों और अन्य कटौतियों के आधार पर अलग हो सकती है।

चयन कैसे होगा?

भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद लिखित प्रतियोगी परीक्षा शामिल है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 4 अप्रैल 2027 तय की गई है। उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया, प्रवेश पत्र और अन्य निर्देशों के लिए आयोग की वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

UKSSSC Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिंक 25 नवंबर 2026 से उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।

स्टेप 1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. UKSSSC Recruitment 2026 या विज्ञापन संख्या 84/2026 से संबंधित नोटिफिकेशन खोलें।

स्टेप 3. आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां भरें।

स्टेप 5. निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांच लें और अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म की कॉपी सुरक्षित रखें।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें