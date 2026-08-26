UKSSSC Exam Calendar 2026: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम अपडेट है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने समूह ‘ग’ की विभिन्न भर्तियों को लेकर नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें पहले से विज्ञापित पदों के साथ आने वाली कई भर्तियों की संभावित परीक्षा तारीखें भी दी गई हैं। उपलब्ध कैलेंडर के मुताबिक परीक्षाओं का सिलसिला सितंबर 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 तक चलेगा।

आयोग की इस घोषणा से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि अलग-अलग योग्यता और विभागों से जुड़े पदों के लिए परीक्षा की तारीखें पहले से प्रस्तावित कर दी गई हैं।

सितंबर में इन भर्तियों की परीक्षा

सितंबर से UKSSSC की परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होगा। इस महीने की शुरुआत में निर्धारित परीक्षाओं में पशुधन प्रसार अधिकारी और सर्वेक्षक शामिल हैं।

20 सितंबर 2026: पशुधन प्रसार अधिकारी, सर्वेक्षक

27 सितंबर 2026: सहायक बोरिंग तकनीशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर

पशुधन प्रसार अधिकारी की परीक्षा की तारीख को लेकर हाल में भी अपडेट सामने आया है।

अक्टूबर में कई भर्ती परीक्षाएं

अक्टूबर का महीना UKSSSC अभ्यर्थियों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। अलग-अलग विभागों के कई पदों की परीक्षाएं इस महीने प्रस्तावित हैं।

4 अक्टूबर 2026: कनिष्ठ कैमरामैन, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, सहायक लेखाकार, शोध अधिकारी, फोटोग्राफर

11 अक्टूबर 2026: कलाकार-मानचित्रकार, कृषि इंटरमीडिएट योग्यता वाले पद, विधि सहायक

18 अक्टूबर 2026: साहसिक खेल अधिकारी, कैमरामैन, इतिहास विषय से संबंधित तकनीकी सहायक

25 अक्टूबर 2026: लाइनमैन/मनोवैज्ञानिक से जुड़े पद, प्रशिक्षक/अनुदेशक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक

आयोग ने इन तारीखों को प्रस्तावित कार्यक्रम के तौर पर जारी किया है। इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम परीक्षा संबंधी सूचना और एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक अपडेट देखते रहना चाहिए।

नवंबर में भी जारी रहेगा भर्ती परीक्षाओं का दौर

नवंबर में भी कई पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित है।

1 नवंबर 2026: पर्यटन अधिकारी, वैयक्तिक सहायक

15 नवंबर 2026: कनिष्ठ सहायक

इसके अलावा स्केलर (वन निगम) पद से जुड़ी शारीरिक दक्षता प्रक्रिया 19 नवंबर 2026 से शुरू होने का कार्यक्रम है।

दिसंबर से फरवरी तक ये परीक्षाएं

UKSSSC का परीक्षा कार्यक्रम 2026 के अंत के साथ खत्म नहीं होगा। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं 2027 की शुरुआत में भी प्रस्तावित हैं।

परीक्षा/भर्ती प्रस्तावित तारीख सहायक अध्यापक एलटी, संस्कृत शिक्षा विभाग 6 दिसंबर 2026 आईटीआई-डिप्लोमा योग्यता वाले पद 13 दिसंबर 2026 विज्ञान योग्यता वाले पद 17 जनवरी 2027 स्नातक स्तरीय पद 7 फरवरी 2027

इस तरह आयोग का मौजूदा कैलेंडर फरवरी 2027 तक की परीक्षा गतिविधियों का खाका देता है।

15 भर्तियों के कैलेंडर से अभ्यर्थियों को क्या फायदा?

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा कैलेंडर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। अभ्यर्थी अब विषयवार तैयारी के साथ-साथ परीक्षा के बीच मिलने वाले समय के अनुसार अपना रिवीजन प्लान तैयार कर सकते हैं।

UKSSSC पहले भी विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी बता चुका है। आयोग की ओर से दिसंबर तक करीब 4,000 पदों से जुड़ी भर्ती गतिविधियां आगे बढ़ाने की जानकारी भी दी गई थी।

क्या ये परीक्षा तारीखें अंतिम हैं?

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कैलेंडर में दी गई तारीखों को प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रशासनिक कारणों, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता या अन्य परिस्थितियों के कारण शेड्यूल में बदलाव संभव है।

इसलिए उम्मीदवारों को सिर्फ कैलेंडर के आधार पर परीक्षा केंद्र या यात्रा की अंतिम योजना नहीं बनानी चाहिए। परीक्षा की फाइनल डेट, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए UKSSSC की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस का इंतजार करना जरूरी है।

हाल में आयोग ने कुछ परीक्षाओं में बदलाव भी किए हैं। उदाहरण के लिए, 23 अगस्त को प्रस्तावित एक UKSSSC परीक्षा स्थगित की गई थी और उसकी संशोधित तारीख बाद में घोषित की जानी थी।

अभ्यर्थी अभी क्या करें?

नई तारीखों के सामने आने के बाद अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी है कि वे तैयारी को टालने के बजाय संबंधित परीक्षा के अनुसार शेड्यूल बनाएं। जिस परीक्षा की तारीख सबसे पहले है, उसे प्राथमिकता देते हुए बाकी परीक्षाओं के लिए समानांतर तैयारी की जा सकती है।

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