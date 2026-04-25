उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट 25 अप्रैल 2026, शनिवार को सुबह 10 बजे जारी किया गया। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने यूके बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट education.indianexpress.com पर भी चेक किया जा सकता है।

यूके बोर्ड रिजल्ट 2026: इस साल के टॉपर्स

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में इस साल रामनगर (नैनीताल) के छात्र अक्षत गोपाल ने टॉप किया है। एमपी इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत को कुल 98.20 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं। अक्षत के 500 में से 491 नंबर आए हैं। वहीं कक्षा 12वीं (हाईस्कूल) में दो छात्राएं संयुक्त रूप से टॉपर रही हैं। इनमें सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बागेश्वर की छात्रा गीतका पंत और भानजुराम इंटर कॉलेज यूएस नगर की सुशीला मेहंदीरत्ता का नाम शामिल है। इन दोनों के 500 में से 490 (98%) मार्क्स मिले हैं।

यूके बोर्ड रिजल्ट 2026: 10वीं की टॉपर्स लिस्ट

रैंकउम्मीदवार का नामअंक/कुल अंकप्रतिशत (%)
1अक्षत गोपाल491/50098.20%
2ईशांत कोठारी490/50098.00%
2भूमिका490/50098.00%
3योगेश जोशी489/50097.80%
4शशांक पुरोहित486/50097.20%

यूके बोर्ड रिजल्ट 2026: 12वीं की टॉपर्स लिस्ट

रैंकस्टूडेंट का नामस्कूल/कॉलेज का नामप्राप्तांकप्रतिशत (%)
1गीतिका पंतसरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, बागेश्वर490/50098.00%
1सुशीला मेहंदिरत्ताभंजुराम अमर इंटर कॉलेज, भुरारानी, उ.स. नगर490/50098.00%
2आर्यनएस.वी.एम.आई.सी आवास विकास, ऋषिकेश, देहरादून489/50097.80%
3वंशिकासरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, मायापुर, हरिद्वार485/50097.00%

यूके बोर्ड रिजल्ट 2025: पिछले साल 10वीं में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स

रैंकस्टूडेंट्स के नामप्राप्तांक
1कमल सिंह चौहान, जतिन जोशी496/500
2कनकलता495/500
3दिव्यम, प्रिया, दीपा जोशी494/500
4पियूष रावत, अरमान सिंह चंद, तमन्ना, अजय बहुगुणा, सृष्टि भट्ट, श्रद्धा जोशी, पंकज सिंह बिष्ट, अंजलि अटवाल492/500
5फलक, दीपिका, आदित्य पुरोहित, विनय कुमार491/500

यूके बोर्ड रिजल्ट 2025: पिछले साल 12वीं के टॉपर्स

रैंकटॉपर का नाम एवं विद्यालयकुल प्राप्त अंकप्रतिशत (%)
प्रथमअनुष्का राणा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, देहरादून493/50098.60%
द्वितीयकेशव भट्ट, एस.पी.आई.सी. करबारी ग्रांट, देहरादून; कोमल कुमारी, गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, उत्तरकाशी489/50097.80%
तृतीयआयुष सिंह रावत, एस.वी.एम.आई.सी. आवास विकास, ऋषिकेश, देहरादून484/50096.80%

इस साल 10वीं और 12वीं का पासिंग प्रतिशत

बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12वीं में इस साल कुल 85.11 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं जो पिछले साल के मुकाबले करीब 2 फीसदी अधिक है। लास्ट ईयर यानी 2025 में उत्तराखंड बोर्ड 12वीं में कुल 83.23 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे। वहीं कक्षा 10वीं में इस साल 98.20 प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं जो पिछले साल से करीब 8 फीसदी अधिक है। पिछले साल 10वीं में कुल 90.77 प्रतिशत बच्चों ने परीक्षा पास की थी।