UK Board 10th Result 2018: Uttarakhand Board of School Education UBSE ने Uttarakhand Class 10th Exams 2018 के एग्जाम 6 मार्च से लेकर 24 फरवरी तक सफलता पूर्वक आयोजित कराए थे।

UK Board 10th Result 2018, UBSE 12th Result 2018: Uttarakhand Board of School Education UBSE अपने स्टूडेंट्स के परिणाम घोषित करने जा रहा है। UK Board Result 2018, UK 10th Result 2018 कल मतलब 26 मई को जारी किए जाएंगे। Uttarakhand Board of School Education कल UK Board Result 2018, UK 10th Result 2018, Uttarakhand 10th Result, Uttarakhand Board Result 2018 दिन में 11 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in और www.uaresults.nic.in पर जारी करेगा। Uttarakhand Board of School Education UBSE ने Uttarakhand Class 10th Exams 2018 के एग्जाम 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक सफलता पूर्वक आयोजित कराए थे। बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना UK Board Result 2018, Uttarakhand Board Result 2018 का रिजल्ट examresults.net/uttarakhand, uttarakhand.indiaresults.com पर चेक कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें UK Board Result, UK 10th Result 2018: सबसे पहले स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in या www.uaresults.nic.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर Uttarakhand 10th Result 2018 देखने के लिए लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पर जरुरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर आदि डाल दें। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर दें। सबमिट करते ही UK 10th Result 2018 आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App