UK Board 10th 12th Result 2023 Date and Time: उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा करेंगे।

UK Board UBSE 10th 12th Result 2023: उत्तराखंड बोर्ड (Uttarakhand Board Result 2023) 25 मई को कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करेगा। एक आधिकारिक अधिसूचना में उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE Board Result 2023) ने इसकी घोषणा की है। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे छात्र ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परीक्षा परिणाम 2023 के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों की घोषणा करेंगे। सोमवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड बोर्ड 2023 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 25 मई को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक चली थी। इन परीक्षाओं में कक्षा दसवीं के 1 लाख 32 हजार से अधिक छात्र शामिल हुए थे। वहीं कक्षा बारहवीं की परीक्षा में 1 लाख 27 हजार छात्र शामिल हुए थे। उत्तराखंड में 1253 परीक्षा केंद्रों में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे और यहीं पर अपना रिजल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को केवल उनके रोल नंबर को दर्ज करना होगा। Also Read Assam HSLC 10th Result 2023 Declared: असम में 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित, 72.69 फीसदी छात्र हुए पास, यहां चेक करें रिजल्ट ऐसे देखें रिजल्ट रिजल्ट देखने के लिए बोर्ड की साइट ubse.uk.gov.in पर जाएं इसके बाद होम पेज पर यूके बोर्ड रिजल्ट 2023 कक्षा 10 और 12 का अलग-अलग लिंक दिखेगा आप इसमें से एक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं इसके बाद आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा और रोल नंबर डालने के बाद आप एंटर करेंगे इसके बाद आपको परीक्षा परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं झारखंड के 10वीं, 11वीं और 12वीं का रिजल्ट आज बता दें कि आज यानी मंगलवार को झारखंड के 10वीं, 11वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी किये जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) एक प्रेस कांफ्रेंस कर रिजल्ट की घोषणा करेगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com और jac.jharkhand.gov.in पर परिणाम देखे जा सकेंगे। कक्षा 12 में पास प्रतिशत 97.42% था। आर्ट्स में 97.42%, कॉमर्स में 92.74% और साइंस में 92.25% पास प्रतिशत था।

