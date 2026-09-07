UIIC AO Recruitment 2026: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) ने प्रशासनिक अधिकारी (एओ) स्केल- I के लिए 225 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन रिक्वेस्ट में 200 वैकेंसी जनरलिस्ट और 25 वैकेंसी हिंदी ऑफिसर के लिए हैं। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 28 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

यह भर्ती उन ग्रेजुएट और योग्य उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो सरकारी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर स्तर की नौकरी चाहते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, उम्र, आवेदन शुल्क और संबंधित पद की शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए।

UIIC AO Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य बातें

जानकारी डिटेल भर्ती संस्था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) पद प्रशासनिक अधिकारी (स्केल-I) कुल पद 225 जनरलिस्ट 200 हिन्दी ऑफिसर 25 आवेदन शुरू 8 सितंबर 2026 अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 आवेदन माध्यम ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 22 अक्टूबर 2026, संभावित मुख्य परीक्षा 30 नवंबर 2026, संभावित वेबसाइट uiic.co.in

आवेदन और परीक्षा की तारीखों से जुड़ी जानकारी भर्ती अधिसूचना में दी गई है। Tier-I परीक्षा 22 अक्टूबर और Tier-II परीक्षा 30 नवंबर 2026 को संभावित रूप से आयोजित की जाएगी।

UIIC AO Vacancy 2026: कितने पदों पर भर्ती?

UIIC ने Administrative Officer Scale-I के लिए कुल 225 पद निकाले हैं।

पद वैकेंसी प्रशासनिक अधिकारी- जनरलिस्ट 200 प्रशासनिक अधिकारी हिंदी अधिकारी 25 कुल 225

जनरलिस्ट पदों के लिए 200 और हिन्दी ऑफिसर के लिए 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोविजनल हैं, इसलिए भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनमें बदलाव की संभावना कंपनी के नियमों के अनुसार हो सकती है।

UIIC AO Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र और शैक्षणिक योग्यता दोनों महत्वपूर्ण हैं। पात्रता की गणना 30 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Generalist पद के लिए योग्यता

जनरलिस्ट पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सामान्यतः निर्धारित न्यूनतम अंक की शर्त भी लागू है और आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमों के अनुसार छूट दी गई है।

Hindi Officer पद के लिए योग्यता

हिन्दी ऑफिसर पद के लिए संबंधित हिंदी/अंग्रेजी भाषा एवं शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अलग पात्रता निर्धारित की गई है। इसलिए इस पद के उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की शर्त जरूर पढ़नी चाहिए।

UIIC AO Age Limit 2026

यूआईआईसी एओ भर्ती 2026 के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 30 जून 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

UIIC AO Application Form 2026: कब से भरें फॉर्म?

यूआईआईसी एओ का ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए UIIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती सेक्शन में उपलब्ध लिंक का इस्तेमाल करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 है। इसी तारीख तक निर्धारित आवेदन शुल्क/सर्विस चार्ज जमा करना भी जरूरी होगा।

UIIC AO Application Fee 2026

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों सहित अन्य श्रेणियों के लिए 1,000 + लागू GST आवेदन शुल्क/सर्विस चार्ज है। वहीं SC, ST, PwBD और परमानेंट यूआईआईसी कर्मचारी के लिए आवेदन शुल्क में छूट है और निर्धारित 250 + GST सर्विस चार्ज लागू है। उम्मीदवार भुगतान करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी श्रेणी के लिए लागू शुल्क जरूर जांचें।

UIIC AO Selection Process 2026: कैसे होगा चयन?

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल-I पद के लिए सिलेक्शन कई स्टेज में होगा। इसमें मुख्य रूप से टियर-I प्रारंभिक परीक्षा, टियर-II मुख्य परीक्षा, वर्णनात्मक परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। अंतिम चयन में परीक्षा और इंटरव्यू के प्रदर्शन को निर्धारित नियमों के अनुसार महत्व दिया जाएगा।

UIIC AO Prelims Exam Pattern 2026

प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से English Language, Reasoning और Quantitative Aptitude से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न और 100 अंक होंगे तथा प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग समय निर्धारित होगा। कुल परीक्षा अवधि 60 मिनट होगी।

सेक्शन प्रश्न संख्या अंक अंग्रेजी भाषा 30 30 तर्क 35 35 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 35 कुल 100 100

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के Objective Tests में गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। बिना उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे।

UIIC AO Mains Exam Pattern 2026

जनरलिस्ट उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से जुड़े सेक्शन और कंप्यूटर नॉलेज शामिल हैं। जनरलिस्ट के ऑब्जेक्टिव पेपर में 200 प्रश्नों के लिए 250 अंक निर्धारित हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर राइटिंग और निबंध शामिल हैं।

हिंदी अधिकारी पद के लिए मुख्य परीक्षा का पैटर्न अलग है और इसमें हिंदी-अंग्रेजी व्याकरण/शब्दावली, राजभाषा से जुड़े नियम तथा अनुवाद जैसे व्यावसायिक ज्ञान विषय शामिल किए जाते हैं।

UIIC AO Salary 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

यूआईआईसी प्रशासनिक अधिकारी स्केल-I पद का बेसिक पे स्केल 82,485 से शुरू होती है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार पे स्केल 82,485–4,050(14)–1,39,185–4,390(4)– 1,56,745 है।

इसके अलावा पात्रता के अनुसार विभिन्न अलाउंस और बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। इनमें चिकित्सा लाभ, एलटीएस, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एनपीएस और किराये के आधार पर पट्टे पर दिए गए आवास जैसी सुविधाएं शामिल हैं। महानगरों में सकल मासिक वेतन करीब ₹1.10 लाख तक निर्धारित है।

UIIC AO Exam Date 2026

भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखें फिलहाल संभावित हैं।

टियर- I प्रारंभिक परीक्षा: 22 अक्टूबर 2026

टियर-II मुख्य परीक्षा: 30 नवंबर 2026

परीक्षा के एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अंतिम जानकारी UIIC की ओर से जारी की जाएगी।

UIIC AO Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1: UIIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: Careers/Recruitment सेक्शन खोलें।

स्टेप 3: Administrative Officer Scale-I Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: मांगी गई Personal और Educational Details भरें।

स्टेप 5: अपनी Category और संबंधित discipline का चुनाव करें।

स्टेप 6: जरूरी Documents और Photograph/Signature अपलोड करें।

स्टेप 7: निर्धारित Application Fee जमा करें।

स्टेप 8: Form Submit करने के बाद Confirmation Page डाउनलोड कर लें।

उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी परेशानी या भुगतान संबंधी समस्या हो सकती है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

यूआईआईसी एओ जैसी ऑफिसर लेवल भर्ती में सिर्फ फॉर्म भरना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवारों को अभी से रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और इंश्योरेंस/फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े विषयों की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर का मेन एग्जाम पैटर्न अलग है, इसलिए कैंडिडेट को अपनी चुनी हुई डिसिप्लिन के अनुसार सिलेबस और पिछले साल के सवालों पर फोकस करना चाहिए।