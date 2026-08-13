UGC NET Answer Key 2026 Date: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया है कि जून 2026 सत्र की प्रोविजनल आंसर-की इसी सप्ताह जारी की जाएगी। हालांकि, एजेंसी ने अभी आंसर-की जारी करने की निश्चित तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे।

22 जून से 5 जुलाई तक हुई UGC NET परीक्षा

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन देशभर में अलग-अलग चरणों में किया गया था। परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून को आयोजित हुई। वहीं, कुछ परीक्षा केंद्रों पर पुनर्परीक्षा 5 जुलाई 2026 को कराई गई थी। परीक्षा 87 विषयों के लिए आयोजित की गई है।

यूजीसी नेट परीक्षा से क्या होगा

यूजीसी नेट परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी।

आंसर-की के साथ मिलेगी रिस्पॉन्स शीट

NTA की प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के साथ उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र देखने का भी मौका मिलेगा। रिस्पॉन्स शीट के जरिए अभ्यर्थी यह जांच सकेंगे कि परीक्षा में उन्होंने प्रत्येक प्रश्न के लिए कौन-सा उत्तर चुना था। इसके बाद वे उसे आधिकारिक उत्तर से मिलाकर अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकेंगे।

UGC NET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के जरिए इसे डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉग इन करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की, प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5. आंसर-की डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रखें।

गलत उत्तर पर दर्ज कर सकेंगे आपत्ति

प्रोविजनल आंसर-की में किसी प्रश्न के उत्तर को गलत मानने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क निर्धारित है। उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति और उससे संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। विशेषज्ञों की राय के आधार पर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

फाइनल आंसर-की के आधार पर आएगा रिजल्ट

आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद NTA फाइनल आंसर-की जारी करेगा। UGC NET June 2026 Result फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसलिए प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए अपने सभी उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण होगा।

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