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UGC NET Answer Key 2026 Date:: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया है कि UGC NET June 2026 की प्रोविजनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के साथ उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा।

NTA ने 10 अगस्त 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा कि UGC NET जून 2026 के साथ Joint CSIR-UGC NET June 2026 और ICAR AIEEA (PG) तथा AICE (PhD) 2026 की प्रोविजनल आंसर की भी इसी सप्ताह जारी की जाएगी।

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UGC NET June 2026 Answer Key कब आएगी?

NTA ने अभी प्रोविजनल आंसर की जारी करने की सटीक तारीख और समय घोषित नहीं किया है। हालांकि, आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आंसर की इस सप्ताह जारी की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें।

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रश्नपत्र भी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया होगी।

UGC NET Answer Key 2026 कहां जारी होगी?

UGC NET June 2026 की प्रोविजनल आंसर की NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in के माध्यम से आंसर की और इससे संबंधित नोटिस देख सकेंगे। NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल लेटेस्ट नोटिस में UGC NET, CSIR-NET और ICAR परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर की से संबंधित सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की गई है।

UGC NET Answer Key 2026 पर आपत्ति दर्ज कैसे करें ?

अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि प्रोविजनल आंसर की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित समय के दौरान Answer Key Challenge कर सकता है। पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

स्टेप 1. NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. UGC NET June 2026 Answer Key Challenge लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/अन्य मांगे गए लॉगिन विवरण से लॉगिन करें।

स्टेप 4. संबंधित प्रश्न और दिए गए उत्तर को ध्यान से देखना होगा।

स्टेप 5. जिस प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, उसे चुनना होगा।

स्टेप 6. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति और आवश्यक प्रमाण/स्रोत दर्ज करना होगा।

स्टेप 7. लागू शुल्क जमा करके चुनौती को सबमिट करना होगा।

स्टेप 8. भविष्य के लिए Challenge Confirmation सुरक्षित रखना होगा।

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख और प्रति प्रश्न लागू शुल्क की जानकारी NTA आंसर की जारी करते समय बताएगा।

UGC NET June 2026 के बाद क्या होगा?

प्रोविजनल आंसर की और उम्मीदवारों की आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद NTA विशेषज्ञों से प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा कराएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की के आधार पर UGC NET June 2026 का परिणाम और कटऑफ जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए उम्मीदवारों को केवल प्रोविजनल आंसर की देखकर अपने परिणाम को अंतिम नहीं मानना चाहिए।

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UGC NET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से इसे डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1: NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: UGC NET June 2026 से संबंधित Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि जैसे मांगे गए लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की और संबंधित रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दिखाई देगा।

स्टेप 5: आंसर की डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।

स्टेप 6: किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय के भीतर Answer Key Challenge करें।

Live Updates
22:30 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: क्यों जरूरी है आंसर-की देखना?

प्रोविजनल आंसर-की देखने से उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का अंदाजा मिलता है। इससे वे यह जान सकते हैं कि कितने उत्तर सही और कितने गलत हैं। यदि किसी प्रश्न में त्रुटि नजर आती है तो समय रहते आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। यही कारण है कि सभी उम्मीदवारों को आंसर-की जारी होने के बाद उसे जरूर देखना चाहिए।

22:00 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट?

एनटीए ने अभी यूजीसी नेट जून 2026 के परिणाम की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। पहले प्रोविजनल आंसर-की जारी होगी, फिर आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद फाइनल आंसर-की जारी कर परिणाम घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

21:30 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आपत्ति दर्ज करते समय रखें इन बातों का ध्यान

उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग शुल्क देना होगा। आपत्ति के साथ उचित प्रमाण या संदर्भ देना लाभदायक हो सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद कोई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करना बेहतर रहेगा।

21:00 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: परिणाम से पहले सबसे अहम चरण

प्रोविजनल आंसर-की जारी होना रिजल्ट प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसी दौरान उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की जांच करने और संभावित त्रुटियों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलता है। इसके बाद फाइनल आंसर-की जारी होती है और उसी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाता है।

20:30 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: कितने विषयों के लिए हुई थी परीक्षा?

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 87 अलग-अलग विषयों के लिए आयोजित की गई थी। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) एवं पीएचडी प्रवेश पात्रता के लिए आयोजित की जाती है। देशभर के हजारों उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया।

20:00 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: विषयवार आंसर-की भी मिलेगी

एनटीए उम्मीदवारों के लिए विषयवार प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा। इससे अभ्यर्थी अपने संबंधित विषय के प्रश्नों और उत्तरों का आसानी से मिलान कर सकेंगे। इसके साथ प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी उपलब्ध होंगे, जिससे किसी भी उत्तर को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी।

19:30 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: डाउनलोड करने के लिए रखें ये जानकारी तैयार

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड तैयार रखना चाहिए। लॉगिन के बिना आंसर-की डाउनलोड नहीं की जा सकेगी। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर उपलब्ध "Forgot Password" विकल्प की मदद ली जा सकती है। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने पर कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करना बेहतर रहेगा।

19:00 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: ऐसे करें संभावित स्कोर का अनुमान

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट से उत्तरों का मिलान करें। सही उत्तरों की संख्या गिनकर परीक्षा के मार्किंग पैटर्न के अनुसार संभावित अंक निकाल सकते हैं। इससे परिणाम जारी होने से पहले ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शन कैसा रहा। हालांकि अंतिम स्कोर केवल फाइनल आंसर-की के आधार पर ही तय होगा।

18:35 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: 22 से 30 जून तक हुई थी परीक्षा

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 तक किया गया था। परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। यह परीक्षा कुल 87 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया। अब सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आंसर-की और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार है।

18:10 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: फाइनल आंसर-की के आधार पर आएगा रिजल्ट

प्रोविजनल आंसर-की पर मिली आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद एनटीए फाइनल आंसर-की जारी करेगा। यूजीसी नेट जून 2026 का परिणाम केवल इसी अंतिम आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रोविजनल आंसर-की जारी होने पर सभी उत्तरों का सावधानीपूर्वक मिलान करें और जरूरत पड़ने पर समय रहते आपत्ति दर्ज करें।

17:45 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: विशेषज्ञ करेंगे हर आपत्ति की जांच

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद संशोधित उत्तरों के आधार पर फाइनल आंसर-की तैयार होगी। विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम माना जाएगा और इस पर दोबारा चुनौती स्वीकार नहीं होगी।

17:25 (IST) 10 Aug 2026

यूजीसी नेट आंसर-की जून 2026 में देरी होने के चलते एनटीए ने नोटिस जारी कर आंसर-की इसी सप्ताह जारी होने की बात कही है।

17:15 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: प्रति प्रश्न ₹200 देना होगा शुल्क

यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न ₹200 का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। बिना शुल्क के कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। उम्मीदवार केवल उन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराएं, जिनके समर्थन में उनके पास विश्वसनीय प्रमाण मौजूद हों।

17:03 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: गलत उत्तर पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि प्रोविजनल आंसर-की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए एनटीए अलग से Answer Key Challenge Window खोलेगा। निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आंसर-की जारी होते ही उसे ध्यानपूर्वक जांच लें।

16:45 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: रिस्पॉन्स शीट भी होगी उपलब्ध

एनटीए केवल प्रोविजनल आंसर-की ही नहीं बल्कि उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट भी जारी करेगा। इससे अभ्यर्थी यह देख सकेंगे कि परीक्षा के दौरान उन्होंने किन प्रश्नों के कौन से उत्तर दर्ज किए थे। रिस्पॉन्स शीट और आधिकारिक उत्तरों का मिलान करके उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह सुविधा परिणाम जारी होने से पहले अपनी तैयारी का आकलन करने में मदद करती है।

16:38 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: इस वेबसाइट से डाउनलोड करें आंसर-की

UGC NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की केवल आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर "UGC NET June 2026 Answer Key" लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें। लॉगिन के बाद स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र दिखाई देंगे। उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

16:29 (IST) 10 Aug 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: जल्द जारी होगी आंसर-की

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर सकती है। आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जहां उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी जारी किए जाएंगे। आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे। इसके अलावा यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती भी दर्ज कराई जा सकेगी।