UGC NET Answer Key 2026 Date:: यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बताया है कि UGC NET June 2026 की प्रोविजनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के साथ उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा।

NTA ने 10 अगस्त 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा कि UGC NET जून 2026 के साथ Joint CSIR-UGC NET June 2026 और ICAR AIEEA (PG) तथा AICE (PhD) 2026 की प्रोविजनल आंसर की भी इसी सप्ताह जारी की जाएगी।

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UGC NET June 2026 Answer Key कब आएगी?

NTA ने अभी प्रोविजनल आंसर की जारी करने की सटीक तारीख और समय घोषित नहीं किया है। हालांकि, आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आंसर की इस सप्ताह जारी की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें।

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रश्नपत्र भी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया होगी।

UGC NET Answer Key 2026 कहां जारी होगी?

UGC NET June 2026 की प्रोविजनल आंसर की NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in के माध्यम से आंसर की और इससे संबंधित नोटिस देख सकेंगे। NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल लेटेस्ट नोटिस में UGC NET, CSIR-NET और ICAR परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर की से संबंधित सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित की गई है।

UGC NET Answer Key 2026 पर आपत्ति दर्ज कैसे करें ?

अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि प्रोविजनल आंसर की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित समय के दौरान Answer Key Challenge कर सकता है। पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

स्टेप 1. NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. UGC NET June 2026 Answer Key Challenge लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/अन्य मांगे गए लॉगिन विवरण से लॉगिन करें।

स्टेप 4. संबंधित प्रश्न और दिए गए उत्तर को ध्यान से देखना होगा।

स्टेप 5. जिस प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति है, उसे चुनना होगा।

स्टेप 6. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति और आवश्यक प्रमाण/स्रोत दर्ज करना होगा।

स्टेप 7. लागू शुल्क जमा करके चुनौती को सबमिट करना होगा।

स्टेप 8. भविष्य के लिए Challenge Confirmation सुरक्षित रखना होगा।

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख और प्रति प्रश्न लागू शुल्क की जानकारी NTA आंसर की जारी करते समय बताएगा।

UGC NET June 2026 के बाद क्या होगा?

प्रोविजनल आंसर की और उम्मीदवारों की आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद NTA विशेषज्ञों से प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा कराएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की के आधार पर UGC NET June 2026 का परिणाम और कटऑफ जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए उम्मीदवारों को केवल प्रोविजनल आंसर की देखकर अपने परिणाम को अंतिम नहीं मानना चाहिए।

UGC NET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से इसे डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1: NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: UGC NET June 2026 से संबंधित Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि जैसे मांगे गए लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की और संबंधित रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दिखाई देगा।

स्टेप 5: आंसर की डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।

स्टेप 6: किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय के भीतर Answer Key Challenge करें।

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