UGC NET June Exam Answer Key 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर सकती है। आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र के साथ उत्तरों का मिलान कर सकेंगे तथा संभावित स्कोर का अनुमान लगा पाएंगे। इसके साथ ही एनटीए आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा भी शुरू करेगा।

यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, प्रश्न पत्र और विषयवार आंसर-की भी उपलब्ध कराई जाएगी।

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 तक देशभर में 87 विषयों के लिए किया गया था। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर किसी भी संभावित त्रुटि की पहचान कर सकेंगे।

UGC NET June 2026 Provisional Answer Key ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर-की दिखाई देगी।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

गलत उत्तर पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

एनटीए प्रोविजनल आंसर-की के साथ ही Answer Key Challenge Window भी सक्रिय करेगा। यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के आधिकारिक उत्तर पर आपत्ति है, तो वह ऑनलाइन चुनौती दर्ज करा सकेगा।

इसके लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा।

फाइनल आंसर-की के आधार पर जारी होगा रिजल्ट

सभी आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद एनटीए फाइनल आंसर-की जारी करेगा। यूजीसी नेट जून 2026 का परिणाम इसी अंतिम आंसर-की के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अपने उत्तरों का सावधानीपूर्वक मिलान करें और आवश्यकता होने पर तय समय के भीतर आपत्ति दर्ज कराएं।

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