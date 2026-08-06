UGC NET June Exam Answer Key 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 (UGC NET June 2026) की प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर सकती है। परीक्षा समाप्त हुए करीब एक महीना बीत चुका है, ऐसे में लाखों अभ्यर्थी आंसर-की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, NTA या शिक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक आंसर-की जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय से इस संबंध में संपर्क किया गया है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

UPTET Result 2026 LIVE Update Direct Link

NTA ने देरी की बताई वजह

एक एनटीए अधिकारी ने बताया कि जून सत्र में 87 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके कारण मूल्यांकन और आंसर-की तैयार करने की प्रक्रिया में समय लग रहा है। एजेंसी का कहना है कि परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे।

इन तारीखों में हुई थी UGC NET June 2026 परीक्षा

NTA ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 29 जून, 30 जून और 5 जुलाई 2026 (री-टेस्ट) तिथियों पर किया था। प्रोविजनल आंसर-की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

UGC NET Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवेदन संख्या और पासवर्ड अथवा जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉग इन करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र स्क्रीन पर दिखाई देंगे।

स्टेप 5. पीडीएफ डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

गलत उत्तर पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के आधिकारिक उत्तर पर आपत्ति है, तो वह ऑनलाइन चुनौती दर्ज करा सकेगा। आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति शुल्क 200 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से गैर वापसी योग्य शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो अंतिम आंसर-की में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

फाइनल आंसर-की के बाद जारी होगा रिजल्ट

सभी आपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद एनटीए फाइनल आंसर-की जारी करेगा। इसके आधार पर ही यूजीसी नेट जून 2026 रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अपने उत्तरों का सावधानीपूर्वक मिलान करें और आवश्यकता होने पर समय रहते आपत्ति दर्ज कराएं।

NEET विवाद के बाद NTA ने बढ़ाई सुरक्षा

इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए ने अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, सर्वर रूम, स्ट्रॉन्ग रूम और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपये की 24×7 सुरक्षा सेवा का टेंडर जारी किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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