UGC NET June 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। यह परिणाम इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए घोषित किया गया है। इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा सितंबर में आयोजित की गई थी। अब इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड, क्वालिफाइंग स्टेटस और फाइनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं।

एनटीए के आंकड़ों के अनुसार, इन तीन विषयों के लिए कुल 1,96,491 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 1,20,355 अभ्यर्थी री-एग्जाम में शामिल हुए। इनमें 824 उम्मीदवार JRF, 11,610 असिस्टेंट प्रोफेसर और 23,154 उम्मीदवार पीएचडी-ऑनली कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हुए हैं।

UGC NET June 2026 Result: किस-किस विषय का रिजल्ट आया?

NTA ने फिलहाल री-एग्जाम के तहत इन तीन विषयों का परिणाम जारी किया है:

विषय री-एग्जाम की तारीख रिजल्ट स्टेटस इंग्लिश 9 सितंबर 2026 जारी कॉमर्स 9 सितंबर 2026 जारी सोशियोलॉजी 10 सितंबर 2026 जारी

री-एग्जाम के बाद अब इन विषयों के अभ्यर्थी अपने स्कोरकार्ड और अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर यूजीसी नेट जून 2026 स्कोरकार्ड (री-एग्जाम) लिंक एक्टिव है।

UGC NET Re-Exam Result 2026: कितने उम्मीदवार हुए क्वालिफाई?

NTA की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक तीनों विषयों में कुल 35,588 उम्मीदवार संबंधित पात्रता श्रेणियों में क्वालिफाई हुए हैं।

क्वालिफाइंग कैटेगरी क्वालिफाई उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) 824 असिस्टेंट प्रोफेसर 11,610 सिर्फ पीएचडी 23,154 कुल 35,588

इतने अभ्यर्थी री-एग्जाम में हुए शामिल

इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की दोबारा परीक्षा देशभर के 454 परीक्षा केंद्रों और 272 शहरों में आयोजित की गई थी। कुल 1,96,491 पंजीकृत उम्मीदवारों में से 1,20,355 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए।

दोबारा परीक्षा क्यों हुई?

इन तीन विषयों के मूल प्रश्नपत्रों को लेकर उम्मीदवारों ने कई तरह की शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसके बाद NTA ने एक विशेषज्ञ समिति गठित कर शिकायतों की समीक्षा कराई। समिति ने प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग और अनुवाद संबंधी त्रुटियों, प्रश्नों की भाषा से जुड़ी समस्याओं, व्याकरण एवं विराम चिह्न की गलतियों, गैर-मानक शब्दों और कुछ प्रश्नों के दोहराव जैसी कमियों की पहचान की। इसके बाद NTA ने केवल गलत प्रश्न हटाने के बजाय इन तीन विषयों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया।

UGC NET June 2026 Result कैसे चेक करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर Candidate Activity सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. UGC-NET June 2026 Score Card (Re-Exam) लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. इसमें अपने अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस चेक करें।

स्टेप 7. स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

UGC NET Scorecard 2026 में क्या-क्या जानकारी होगी?

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज विवरण ध्यान से जांच लेना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारियां देखी जा सकती हैं:

उम्मीदवार का नाम

एप्लीकेशन नंबर

रोल नंबर

विषय

कैटेगरी

प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

पात्रता श्रेणी

जेआरएफ/सहायक प्रोफेसर/पीएचडी से संबंधित योग्यता

इतने विषयों का रिजल्ट हो चुका है जारी

यूजीसी नेट जून 2026 के मुख्य एग्जाम का रिजल्ट 28 अगस्त 2026 को 84 विषयों के लिए जारी किया गया था। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में प्रश्नपत्र से जुड़ी शिकायतों के कारण इन तीन विषयों के परिणाम बाद में जारी किए गए।

यूजीसी नेट क्यों कराया जाता है?

यूजीसी नेट का आयोजन एनटीए की ओर से यूजीसी के लिए आयोजित किया जाता है और इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और निर्धारित श्रेणियों में पीएचडी एडमिशन के लिए पात्रता तय की जाती है।

इसलिए रिजल्ट जारी होने के बाद क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित विश्वविद्यालय, संस्थान या भर्ती प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

UGC NET June 2026 Re-Exam Result Direct Link