यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 सेशन की परीक्षा के लिए 29 अप्रैल से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया अब समाप्त होने वाली है। दरअसल, एनटीए जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करने वाला है। अभी तक जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है वह निर्धारित डेडलाइन (20 मई 2026) तक अप्लाई कर सकते हैं। एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह तय टाइमलाइन के अंदर फीस पेमेंट प्रोसेस पूरा कर लें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। फीस पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद ही एप्लीकेशन को पूरा माना जाएगा।