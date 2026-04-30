नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। 22 से 30 जून, 2026 के बीच आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जो भी उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं उन्हें लास्ट डेट 20 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा। UGC NET वह एग्जाम है जिसके ज़रिए कैंडिडेट देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) पा सकते हैं।

यूजीसी नेट जून 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

महत्वपूर्ण इवेंट तिथि UGC NET आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 22 मई से 24 मई 2026 एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तिथि 10 जून 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 15 जून 2026 परीक्षा तिथि 22 जून से 30 जून 2026

यूजीसी नेट जून 2026: पात्रता मापदंड

यूजीसी नेट जून 2026 के लिए वहीं कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 55% मार्क्स (रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50%) के साथ मास्टर डिग्री या उसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर के पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी प्रोविजनल तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे बाद में एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करनी होगी।

यूजीसी नेट जून 2026: आवेदन शुल्क की जानकारी

कैटेगिरी आवेदन शुल्क (संभावित) सामान्य (General) लगभग 1,150 रुपए ओबीसी-एनसीएल / ईडब्ल्यूएस लगभग 600 रुपए एससी / एसटी / PwD लगभग 325 रुपए

UGC NET June 2026: How To Apply

स्टेप 1: कैंडिडेट सबसे ऑफिशियल वेबसाइट — ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: UGC NET जून 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: रजिस्टर करें और लॉगिन क्रेडेंशियल जेनरेट करें

स्टेप 4: एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी डिटेल्स भरें

स्टेप 5: फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें

स्टेप 6: एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करें

स्टेप 7: सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।