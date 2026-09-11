UGC NET June 2026 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार अब अपनी उत्तर कुंजी के साथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है तो तय समय के भीतर ऑनलाइन चुनौती दर्ज कराई जा सकती है।

यह री-एग्जाम इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए आयोजित किया गया था। इन विषयों की दोबारा परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को हुई थी। अब NTA ने इन परीक्षाओं की प्रोविजनल आंसर की जारी करते हुए उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है।

13 सितंबर तक कर सकते हैं आंसर की चैलेंज

एनटीए के अनुसार, यूजीसी नेट जून 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की विंडो 10 सितंबर से 13 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये प्रति प्रश्न प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा और इस शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

किन विषयों की री-एग्जाम आंसर की जारी हुई?

प्रोविजनल आंसर की उन तीन विषयों (इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी) के लिए जारी की गई है, जिनकी यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी। इन विषयों की री-एग्जाम 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित हुई थी।

UGC NET June 2026 Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपनी प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर UGC NET June 2026 Provisional Answer Key/Challenge से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड जैसी मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दिखाई देगा।

स्टेप 5. अपने उत्तरों को प्रोविजनल आंसर की से मिलाएं।

स्टेप 6. किसी उत्तर में गलती लगने पर संबंधित प्रश्न को चुनकर आपत्ति दर्ज करें।

स्टेप 7. जरूरत होने पर आपत्ति के समर्थन में संबंधित प्रमाण या दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 8. प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपये की फीस जमा करें।

स्टेप 9. सभी विवरण जांचने के बाद ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 10. आवेदन और भुगतान की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने से पहले क्या ध्यान रखें?

उम्मीदवारों को केवल उन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए जिनके उत्तर को लेकर उनके पास ठोस आधार या प्रमाण हो। आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न का चयन करने के बाद मांगे जाने पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या रेफरेंस भी देना होगा। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 13 सितंबर 2026 को रात 11:59 बजे के बाद ऑब्जेक्शन विंडो बंद हो जाएगी।

क्यों हुई थी UGC NET की दोबारा परीक्षा?

एनटीए ने अगस्त में इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर दोबारा कराने का फैसला किया था। इससे पहले इन तीनों विषयों के प्रश्नपत्रों में कई तरह की त्रुटियों को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। इस मामले की जांच के लिए एनटीए ने जांच समिति का गठन भी किया था।

आगे क्या होगा?

प्रोविजनल आंसर की पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा एनटीए के विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी और समीक्षा के बाद जरूरत के अनुसार उत्तरों में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की परिणाम प्रक्रिया पूरी होगी।