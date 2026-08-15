एक महीने से भी अधिक समय से यूजीसी नेट आंसर की का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सोमवार (16 अगस्त) को यूजीसी नेट समेत कई एग्जाम की आंसर की जारी करेगी। एजेंसी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दे दी थी। यूजीसी नेट आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी।

बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा एनटीए सीएसआइआर-नेट और आइसीएआर एआइईईए (पीजी) और एआइसीई (पीएचडी), 2026 की प्रोविजनल आंसर-की भी उसी दिन जारी कर दी जाएगी। इन एग्जाम की आंसर की भी एनटीए की वेबसाइट पर ही मिलेगी।

कब आयोजित हुई थी यूजीसी नेट परीक्षा?

22 जून से लेकर 30 जून 2026 के बीच आयोजित हुआ था। फिर 5 जुलाई को री एग्जाम हुआ था। नीट पेपर लीक के बीच इस एग्जाम की आंसर की में हो रही देरी से स्टूडेंट काफी परेशान थे, लेकिन एनटीए ने इसकी तारीख जारी कर स्टूडेंट्स को राहत दी है। इस परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की सटीक जानकारी तो रिजल्ट जारी होने के बाद ही सामने आती है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस एग्जाम में 10 लाख कैंडिडेट बैठे हैं।

ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्शन विंडो

यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ऑब्जेक्शन विंडो के तहत उम्मीदवार अपने जवाबों को रिव्यू करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। हालांकि आपत्ति दर्ज कराने के लिए तय समयसीमा मिलेगा और इसके लिए शुल्क भी अदा करना होगा।

आंसर की जारी होने के बाद कैसे करें डाउनलोड?

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के जरिए इसे डाउनलोड कर सकेंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉग इन करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की, प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5. आंसर-की डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रखें।

रिजल्ट कब होगा जारी?

प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद NTA फाइनल आंसर-की जारी करेगा और फिर फाइनल आंसर की के आधार पर ही UGC NET June 2026 Result तैयार होगा इसलिए प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए अपने सभी उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण होगा। रिजल्ट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट सितंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।

📢 UGC-NET June 2026 Update



The provisional answer keys for UGC-NET, CSIR-NET and ⁠ICAR AIEEA (PG) & AICE (PhD) 2026 will be published on 16 August 2026 on NTA’s website.



Candidates are advised to rely only on official communications from NTA. — National Testing Agency (@NTA_Exams) August 14, 2026

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