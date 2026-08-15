एक महीने से भी अधिक समय से यूजीसी नेट आंसर की का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) सोमवार (16 अगस्त) को यूजीसी नेट समेत कई एग्जाम की आंसर की जारी करेगी। एजेंसी ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दे दी थी। यूजीसी नेट आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी की जाएगी।
बता दें कि यूजीसी नेट एग्जाम के अलावा एनटीए सीएसआइआर-नेट और आइसीएआर एआइईईए (पीजी) और एआइसीई (पीएचडी), 2026 की प्रोविजनल आंसर-की भी उसी दिन जारी कर दी जाएगी। इन एग्जाम की आंसर की भी एनटीए की वेबसाइट पर ही मिलेगी।
कब आयोजित हुई थी यूजीसी नेट परीक्षा?
22 जून से लेकर 30 जून 2026 के बीच आयोजित हुआ था। फिर 5 जुलाई को री एग्जाम हुआ था। नीट पेपर लीक के बीच इस एग्जाम की आंसर की में हो रही देरी से स्टूडेंट काफी परेशान थे, लेकिन एनटीए ने इसकी तारीख जारी कर स्टूडेंट्स को राहत दी है। इस परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स की सटीक जानकारी तो रिजल्ट जारी होने के बाद ही सामने आती है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस एग्जाम में 10 लाख कैंडिडेट बैठे हैं।
ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्शन विंडो
यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ऑब्जेक्शन विंडो के तहत उम्मीदवार अपने जवाबों को रिव्यू करके अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। हालांकि आपत्ति दर्ज कराने के लिए तय समयसीमा मिलेगा और इसके लिए शुल्क भी अदा करना होगा।
आंसर की जारी होने के बाद कैसे करें डाउनलोड?
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के जरिए इसे डाउनलोड कर सकेंगे:
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होम पेज पर UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. लॉग इन करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की, प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5. आंसर-की डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित रखें।
रिजल्ट कब होगा जारी?
प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद NTA फाइनल आंसर-की जारी करेगा और फिर फाइनल आंसर की के आधार पर ही UGC NET June 2026 Result तैयार होगा इसलिए प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए अपने सभी उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण होगा। रिजल्ट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि रिजल्ट सितंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।
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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और उनके परिवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की है। अब महंगी कोचिंग के खर्च की वजह से पढ़ाई में पीछे रहने वाले छात्रों को राहत देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि सरकार युवाओं के लिए अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसका मकसद परिवारों पर पड़ने वाले कोचिंग के आर्थिक बोझ को कम करना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…