UGC NET December 2026 Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा की विषयवार तारीखें जारी कर दी हैं। परीक्षाओं का आयोजन 14, 15, 16, 17, 18 और 21 दिसंबर 2026 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा। यहां अभ्यर्थी अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और शिफ्ट चेक कर सकते हैं और दिए गए डायरेक्ट लिंक से कंप्लीट शेड्यूल की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

UGC NET दिसंबर 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख विषयवार परीक्षा शेड्यूल जारी 19 नवंबर 2026 परीक्षा शहर की जानकारी संबंधित परीक्षा तारीख से 21 दिन पहले परीक्षा शुरू 14 दिसंबर 2026 परीक्षा की अंतिम तारीख 21 दिसंबर 2026 परीक्षा का माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in

UGC NET Subject-Wise Exam Schedule 2026: किस विषय की परीक्षा कब होगी?

एनटीए शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। उम्मीदवार नीचे दी गई सूची में अपने विषय की तारीख और शिफ्ट देख सकते हैं।

परीक्षा की तारीख पहली शिफ्ट (सुबह 9 से दोपहर 12 बजे) दूसरी शिफ्ट (दोपहर 3 से शाम 6 बजे) 14 दिसंबर 2026 इतिहास, पाली, प्राकृत, तुलनात्मक साहित्य कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, फ़ारसी, रूसी, बंगाली, गृह विज्ञान, संगीत, जनसंख्या अध्ययन 15 दिसंबर 2026 लोक प्रशासन, शिक्षा, समाज कार्य, मलयालम, उर्दू, अपराध विज्ञान, प्रदर्शन कला (नृत्य/नाटक/रंगमंच), जनजातीय और मूल निवासी भाषा/साहित्य, लोक साहित्य मनोविज्ञान, मैथिली, अरबी, प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत पारंपरिक विषय, आयुर्वेद जीव विज्ञान, आपदा प्रबंधन 16 दिसंबर 2026 राजनीति विज्ञान, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, जापानी, डोगरी वाणिज्य, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन, भारतीय संस्कृति, बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन, राजस्थानी, भाषा विज्ञान 17 दिसंबर 2026 अंग्रेजी, चीनी, कोंकणी, स्पेनिश, कश्मीरी, श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम और समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन विजुअल आर्ट, संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण, पंजाबी, तमिल, भूगोल, मराठी, संताली 18 दिसंबर 2026 हिंदी, अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मणिपुरी, कन्नड़, जर्मन, सिंधी, फ्रेंच जनसंचार और पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, महिला अध्ययन, कानून, तेलुगु, फोरेंसिक विज्ञान, नेपाली, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, दर्शनशास्त्र 21 दिसंबर 2026 इकोनॉमिक्स और उससे जुड़े विषय, एनवायर्नमेंटल साइंसेज, हिंदू स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, बोडो, गुजराती, संस्कृत, पॉलिटिक्स और उससे जुड़े इंटरनेशनल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज असमिया, सोशियोलॉजी, योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड्रोगॉजी, नॉन-फॉर्मल एजुकेशन, आर्कियोलॉजी, उड़िया, सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेस्ट्री

UGC NET Exam City Slip कब आएगी?

एनटीए नोटिस के मुताबिक, परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी परीक्षा की संबंधित तारीख से 21 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह स्लिप उम्मीदवारों को यह जानने में मदद करेगी कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में आवंटित किया गया है।

UGC NET December 2026 का शेड्यूल कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके विषयवार परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UGC NET December 2026 से संबंधित नोटिस या Subject-Wise Exam Schedule लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. परीक्षा शेड्यूल की PDF खोलें।

स्टेप 4. PDF में अपने विषय का नाम और विषय कोड चेक करें।

स्टेप 5. परीक्षा की तारीख और शिफ्ट नोट कर लें और PDF डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें।

UGC NET December 2026 Subject wise Examination Date Schedule PDF