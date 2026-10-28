UGC NET December 2026 Registration: यूजीसी नेट दिसंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अतिरिक्त समय दिया है। अब अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बढ़ी हुई समय सीमा में आवेदन करने के लिए कोई लेट फीस नहीं देनी होगी। आवेदन फॉर्म जमा करने के साथ परीक्षा शुल्क का भुगतान भी इसी तारीख तक पूरा करना जरूरी है।

जो उम्मीदवार अब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजेंसी के अनुसार, आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम समय सीमा 31 अक्टूबर को रात 11:50 बजे तक है।

UGC NET 2026: आवेदन की नई तारीख क्या है?

एनटीए ने 27 अक्टूबर 2026 को जारी सार्वजनिक सूचना के जरिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की जानकारी दी। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो किसी कारण से पहले तय अंतिम तारीख तक आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे।

UGC NET December 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तारीख और समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 आवेदन और फीस भुगतान की समय सीमा रात 11:50 बजे तक आवेदन में सुधार की संभावित अवधि 2 से 4 नवंबर 2026

UGC NET के लिए आवेदन कैसे करें?

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UGC NET December 2026 के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नए उम्मीदवार आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. निर्धारित प्रारूप में जरूरी दस्तावेज और अन्य विवरण जमा करें।

स्टेप 6. ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

UGC NET परीक्षा क्यों आयोजित की जाती है?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी UGC NET देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुसार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर पद और पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्रता तय की जाती है।

कितने उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन किया?

रिपोर्ट के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2026 तक यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए 5,50,048 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से 3,73,419 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के साथ परीक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिया था। एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें और किसी भी नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

Direct link to apply for UGC NET December 2026