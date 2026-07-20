UGC NET Answer Key 2026 Date LIVE: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर सकती है। आंसर-की के साथ उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, एनटीए ने अभी तक आंसर-की जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है।

आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंक का अनुमान लगा सकेंगे। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति होती है तो एनटीए निर्धारित अवधि के दौरान ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का मौका देगा। सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी और उसी के आधार पर यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

UGC NET June 2026 Answer Key ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number, Password/Date of Birth और Security Pin दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करते ही स्क्रीन पर आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

UGC NET June 2026 Answer Key पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

यदि किसी उत्तर पर संदेह है तो उम्मीदवार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।

स्टेप 2. Challenge Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. संबंधित प्रश्न का चयन करें।

स्टेप 4. अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण अपलोड करें।

स्टेप 5. प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

स्टेप 6. आवेदन सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

एनटीए के अनुसार, प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क सहित जमा की गई आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा।

UGC NET Result 2026 कब आएगा

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद विषय विशेषज्ञ सभी चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है तो उसके अनुसार फाइनल आंसर-की तैयार की जाएगी। इसके बाद एनटीए फाइनल आंसर-की के आधार पर UGC NET June 2026 Result आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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