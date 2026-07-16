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UGC NET June Answer Key 2026 Date LIVE Updates: यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की का इंतजार आज खत्म हो सकता है। 22 जून से लेकर 30 जून 2026 और 5 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल हुए थे वह आंसर की जारी होने के बाद एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की जारी होने के साथ ही एनटीए की ओर से चैलेंज विंडो भी ओपन कर दी जाएगी। आंसर की के आधार पर अगर उम्मीदवारों को किसी प्रश्न में गड़बड़ी नजर आती है तो वह अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं।

अगस्त में आ सकता है रिजल्ट

यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर की पर उम्मीदवारों की आपत्तियों का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। रिव्यू के बाद फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसी फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है।

UGC NET June 2026 Answer Key: How to download?

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर “UGC NET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखेगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी कोड डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. UGC NET जून सेशन की आंसर की स्क्रीन पर दिखेगी। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

Live Updates
11:55 (IST) 17 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026, ugcnet.nta.nic.in LIVE: क्या एक ही लॉगिन से कई बार Answer Key देख सकते हैं?

हां। ऑब्जेक्शन विंडो खुली रहने तक उम्मीदवार अपने लॉगिन के माध्यम से कई बार आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र देख सकते हैं। हालांकि दस्तावेज पहले ही डाउनलोड करके सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा।

11:30 (IST) 17 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026, ugcnet.nta.nic.in LIVE: UGC NET का स्कोर कितने समय तक मान्य रहता है?

असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए UGC NET प्रमाणपत्र सामान्यतः आजीवन मान्य रहता है, जबकि जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए वैधता अवधि UGC के लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। उम्मीदवार नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य देखें।

11:05 (IST) 17 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026, ugcnet.nta.nic.in LIVE: परिणाम जारी होने के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और सभी विवरणों की जांच करें। यदि किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में आवेदन करना है तो आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

09:00 (IST) 17 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: कुल कितने मार्क्स की होती है परीक्षा?

UGC NET परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है। पेपर-1 में 50 प्रश्न (100 अंक) और पेपर-2 में 100 प्रश्न (200 अंक) पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं।

08:30 (IST) 17 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आंसर की जारी होने के बाद कैसे करें डाउनलोड?

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर “UGC NET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखेगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी कोड डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. UGC NET जून सेशन की आंसर की स्क्रीन पर दिखेगी। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

08:00 (IST) 17 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: यूजीसी नेट आंसर की कब आ सकती है?

यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 सेशन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

07:29 (IST) 17 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: यूजीसी नेट रिजल्ट कब आ सकता है?

यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर की पर उम्मीदवारों की आपत्तियों का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। रिव्यू के बाद फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसी फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है।

23:16 (IST) 16 Jul 2026

नीट यूजी फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी, 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के लिए किया क्वालीफाई

NEET UG Result And Final Answer Key declared: नीट यूजी रिजल्ट और फाइनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट करें। 11 लाख से अधिक कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई किया है। ...अधिक जानकारी
21:30 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी परीक्षा

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी होगी। यह परीक्षा 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी। परीक्षा पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आयोजित हुई थी।

20:50 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: कब जारी होगी यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर की?

यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 सेशन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

20:30 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आपत्ति दर्ज कराने के लिए लगेगा शुल्क

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी होगी। आंसर की आज जारी हो सकती है। आंसर की जारी होते ही ऑब्जेक्शन विंडो खुल जाएगी। उम्मीदवार 200 रुपए प्रति प्रश्न की फीस के साथ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं।

19:50 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: आंसर की जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया

यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 सेशन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी, जिस कैंडिडेट को किसी प्रश्न को लेकर कोई आपत्ति होती है तो वह निर्धारित समयसीमा के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

19:30 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: यूजीसी नेट आंसर की जारी होने के बाद कैसे करें डाउनलोड?

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर “UGC NET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखेगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी कोड डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. UGC NET जून सेशन की आंसर की स्क्रीन पर दिखेगी। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

19:07 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: यूजीसी नेट आंसर की पर क्या है अपडेट?

यूजीसी नेट एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी होने की सही तारीख के बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन 15-18 जुलाई के बीच में आंसर की जारी हो सकती है।

18:30 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: इन तारीखों में आयोजित हुई थी यूजीसी नेट परीक्षा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29, 30 जून और 5 जुलाई, 2026 को देश भर में अलग-अलग सेंटर्स पर आयोजित हुई थी।

17:50 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी परीक्षा

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी होगी। यह परीक्षा 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में दो शिफ्ट में आयोजित हुई थी। परीक्षा पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आयोजित हुई थी।

17:30 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: एग्जाम के कितने दिन बाद जारी हो जाती है आंसर की

यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की एग्जाम के 7-15 दिन के भीतर जारी कर दी जाती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यूजीसी नेट आंसर की इसी हफ्ते में जारी कर दी जाए। आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी।

17:10 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आंसर की जारी होने के साथ ही खुल जाएगी ऑब्जेक्शन विंडो

NTA केवल तय समय तक ही आंसर की पर आपत्ति स्वीकार करेगा। अंतिम तिथि निकलने के बाद किसी भी माध्यम से भेजी गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखें।

16:50 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: रिस्पॉन्स शीट भी जारी करेगा एनटीए

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट की रिस्पॉन्स शीट भी जारी की जाएगी। रिस्पॉन्स शीट हर उम्मीदवार की अलग होगी क्योंकि इसमें परीक्षा के दौरान चुने गए उत्तर दर्ज रहते हैं। इसलिए उम्मीदवार केवल अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से ही अपनी रिस्पॉन्स शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

16:30 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: यूजीसी नेट आंसर की पर क्या है अपडेट?

यूजीसी नेट एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी होने की सही तारीख के बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन 15-18 जुलाई के बीच में आंसर की जारी हो सकती है।

15:50 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: कुल कितने मार्क्स की होती है परीक्षा?

UGC NET परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है। पेपर-1 में 50 प्रश्न (100 अंक) और पेपर-2 में 100 प्रश्न (200 अंक) पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं।

15:24 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026, ugcnet.nta.nic.in LIVE: क्या ईमेल पर भी मिलेगा रिजल्ट का अपडेट?

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन का परीक्षा परिणाम सिर्फ NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाता है। कई बार पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाती है, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट भी देखते रहें।

14:40 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: यूजीसी नेट में नहीं है नेगेटिव मार्किंग

यूजीसी नेट की आंसर की जल्द ही जारी होगी। आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट अपने मार्क्स की गणना कर सकते हैं। हर सवाल जो आंसर की से मैच होगा उसके दो मार्क्स मिलेंगे जबकि गलत या बिना अटेम्प्ट किए गए सवालों का कोई नंबर नहीं मिलता, इसलिए बस मार्क्स जोड़ें। यानी परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर सही जवाब के लिए दो मार्क्स दिए जाते हैं।

13:50 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: यूजीसी नेट आंसर की जारी होने के बाद कैसे करें डाउनलोड?

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर “UGC NET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखेगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी कोड डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. UGC NET जून सेशन की आंसर की स्क्रीन पर दिखेगी। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

13:30 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET June 2026 Answer Key LIVE Updates: आंसर की आने के बाद रिजल्ट जारी होने में कितना समय लगता है?

आमतौर पर प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद NTA अंतिम आंसर की जारी करता है। इसके बाद कुछ समय में परिणाम घोषित किया जाता है। आधिकारिक तिथि NTA अलग से जारी करेगा।

13:20 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET June 2026 Answer Key LIVE Updates: आंसर की से कटऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है?

आंसर की के माध्यम से उम्मीदवार अपना संभावित स्कोर निकाल सकते हैं। हालांकि वास्तविक कटऑफ परीक्षा की कठिनाई, उम्मीदवारों की संख्या और प्रदर्शन के आधार पर तय होती है। इसलिए अंतिम चयन का निर्णय केवल परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

13:10 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आपत्ति दर्ज कराने के लिए लगेगा शुल्क

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी होगी। आंसर की आज जारी हो सकती है। आंसर की जारी होते ही ऑब्जेक्शन विंडो खुल जाएगी। उम्मीदवार 200 रुपए प्रति प्रश्न की फीस के साथ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं।

12:49 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: आंसर की जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया

यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 सेशन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी, जिस कैंडिडेट को किसी प्रश्न को लेकर कोई आपत्ति होती है तो वह निर्धारित समयसीमा के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

12:44 (IST) 16 Jul 2026

UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: कब जारी होगी यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर की?

यूजीसी नेट (UGC NET) जून 2026 सेशन परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।