UGC NET June Answer Key 2026 Date LIVE Updates: यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की का इंतजार आज खत्म हो सकता है। 22 जून से लेकर 30 जून 2026 और 5 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल हुए थे वह आंसर की जारी होने के बाद एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की जारी होने के साथ ही एनटीए की ओर से चैलेंज विंडो भी ओपन कर दी जाएगी। आंसर की के आधार पर अगर उम्मीदवारों को किसी प्रश्न में गड़बड़ी नजर आती है तो वह अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं।

अगस्त में आ सकता है रिजल्ट

यूजीसी नेट प्रोविजनल आंसर की पर उम्मीदवारों की आपत्तियों का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। रिव्यू के बाद फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसी फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है।

UGC NET June 2026 Answer Key: How to download?

यूजीसी नेट जून 2026 सेशन की आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर “UGC NET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब स्क्रीन पर एक लॉगिन पेज दिखेगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी कोड डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. UGC NET जून सेशन की आंसर की स्क्रीन पर दिखेगी। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।

Live Updates