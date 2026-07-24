UGC NET June Exam Answer Key 2026 LIVE Updates:: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। प्रोविजनल आंसर की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा।

एनटीए आंसर की जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी देगा। जून सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा 22 जून से 30 जून तथा 5 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी।

UGC NET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “UGC NET June 2026 Provisional Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ डाउनलोड कर लें।

UGC NET Answer Key Challenge 2026: आपत्ति दर्ज करने का शुल्क

यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में किसी उत्तर पर आपत्ति है तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा।

एनटीए विशेषज्ञों द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगा। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो उसे फाइनल आंसर की में शामिल किया जाएगा। इसके बाद संशोधित फाइनल आंसर की के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाएगा।

UGC NET Answer Key 2026 में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

प्रोविजनल आंसर की में उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारी मिलेगी।

परीक्षा का नाम

विषय का नाम और कोड

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट

प्रश्न आईडी (Question ID)

सही उत्तर का ऑप्शन आईडी

उम्मीदवार की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट

UGC NET June 2026 Answer Key क्यों है महत्वपूर्ण?

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही यदि किसी उत्तर में त्रुटि नजर आती है तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे चुनौती देकर सुधार का अवसर भी मिलता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आंसर की जारी होने के बाद समय रहते उसे डाउनलोड करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां दर्ज करें।

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