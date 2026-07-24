UGC NET June Exam Answer Key 2026 LIVE Updates:: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। प्रोविजनल आंसर की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा।
एनटीए आंसर की जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी देगा। जून सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा 22 जून से 30 जून तथा 5 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी।
UGC NET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “UGC NET June 2026 Provisional Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि/पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी।
स्टेप 6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ डाउनलोड कर लें।
UGC NET Answer Key Challenge 2026: आपत्ति दर्ज करने का शुल्क
यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में किसी उत्तर पर आपत्ति है तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा।
एनटीए विशेषज्ञों द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगा। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो उसे फाइनल आंसर की में शामिल किया जाएगा। इसके बाद संशोधित फाइनल आंसर की के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाएगा।
UGC NET Answer Key 2026 में कौन-कौन सी जानकारी होगी?
प्रोविजनल आंसर की में उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारी मिलेगी।
परीक्षा का नाम
विषय का नाम और कोड
परीक्षा की तारीख और शिफ्ट
प्रश्न आईडी (Question ID)
सही उत्तर का ऑप्शन आईडी
उम्मीदवार की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट
UGC NET June 2026 Answer Key क्यों है महत्वपूर्ण?
आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही यदि किसी उत्तर में त्रुटि नजर आती है तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे चुनौती देकर सुधार का अवसर भी मिलता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आंसर की जारी होने के बाद समय रहते उसे डाउनलोड करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां दर्ज करें।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: फाइनल आंसर की में नहीं होगी आपत्ति
प्रोविजनल आंसर की पर ही उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलेगा। एक बार फाइनल आंसर की जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए निर्धारित समय के भीतर ही आपत्ति दर्ज करें।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: वेबसाइट पर बढ़ सकता है ट्रैफिक
आंसर की जारी होने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। ऐसे में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। यदि वेबसाइट धीमी चले तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: लॉगिन के लिए रखें ये जानकारी तैयार
आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि या पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन की आवश्यकता होगी। यदि लॉगिन विवरण भूल गए हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रिकवरी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: चुनौती दर्ज करने से पहले रखें सबूत तैयार
यदि किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करनी है तो उम्मीदवारों को संबंधित प्रश्न के समर्थन में प्रमाण या मान्य स्रोत प्रस्तुत करना होगा। बिना उचित प्रमाण के भेजी गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए चुनौती दर्ज करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: संभावित स्कोर का ऐसे लगाएं अनुमान
आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रिकॉर्डेड उत्तरों की तुलना आधिकारिक उत्तरों से कर सकते हैं। सही और गलत उत्तरों की संख्या के आधार पर संभावित स्कोर का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि अंतिम परिणाम केवल फाइनल आंसर की के आधार पर ही जारी किया जाएगा।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: परीक्षा कब हुई थी?
UGC NET जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून तक विभिन्न शिफ्टों में किया गया था। कुछ विषयों की परीक्षा 5 जुलाई 2026 को भी आयोजित हुई। देशभर के लाखों उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। अब सभी उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकें।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आंसर की में क्या-क्या जानकारी होगी?
UGC NET प्रोविजनल आंसर की में परीक्षा का नाम, विषय का नाम और कोड, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, प्रश्न आईडी, सही उत्तर का ऑप्शन आईडी तथा उम्मीदवार की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। इससे अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण कर सकेंगे।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: सही आपत्तियां होंगी स्वीकार
NTA द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों की विशेषज्ञ समिति समीक्षा करेगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी और उसी के आधार पर UGC NET जून 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आपत्ति दर्ज करने का शुल्क कितना है
यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में किसी उत्तर पर आपत्ति है तो वह ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का गैर-वापसी योग्य (Non-Refundable) शुल्क देना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की
आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार पहले ugcnet.nta.nic.in पर जाएं। इसके बाद "UGC NET June 2026 Provisional Answer Key" लिंक पर क्लिक करें। अब आवेदन संख्या, जन्मतिथि या पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें। सबमिट करते ही स्क्रीन पर आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी। इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: आंसर की के साथ मिलेगी रिस्पॉन्स शीट
NTA केवल प्रोविजनल आंसर की ही जारी नहीं करेगा, बल्कि उम्मीदवारों की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराएगा। इससे अभ्यर्थी अपने दिए गए उत्तरों की तुलना आधिकारिक उत्तरों से कर सकेंगे। यदि किसी उत्तर पर संदेह होगा तो उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।
UGC NET Answer Key 2026 LIVE: कब आएगी आंसर-की
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही UGC NET जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखें ताकि अपडेट मिलते ही आंसर की डाउनलोड कर सकें।