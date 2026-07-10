UGC NET Answer Key 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज 9 जुलाई 2026 को यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर सकती है। आंसर की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा में भाग लिया था, वे अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे।

22 से 30 जून तक हुई थी परीक्षा

एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया था। परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई और इसमें 87 विषयों के लिए अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया।

UGC NET Answer Key 2026 ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UGC NET Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब लॉगिन पेज खुलेगा।

स्टेप 4. अपना Application Number, Date of Birth और Security Code दर्ज करें।

स्टेप 5. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी।

स्टेप 7. भविष्य के लिए इसका प्रिंट या पीडीएफ डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

उत्तरों पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल आंसर की में दिए गए किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन चुनौती या आपत्ति दर्ज कर सकता है। एनटीए द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच संबंधित विषय विशेषज्ञों की समिति करेगी। यदि किसी आपत्ति को सही पाया जाता है तो अंतिम आंसर की में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके बाद उसी के आधार पर यूजीसी नेट 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा।

कितनी है ऑब्जेक्शन फीस?

आंसर की को चुनौती देने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे माध्यमों से किया जा सकता है।

अंतिम आंसर की के बाद आएगा रिजल्ट

प्रोविजनल आंसर की पर दर्ज आपत्तियों के निस्तारण के बाद NTA अंतिम आंसर की जारी करेगा। इसके आधार पर UGC NET जून 2026 परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा।

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