UGC NET Admit Card 2026 Live Updates: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जल्द ही UGC NET जून 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर सकती है। रिपोर्ट्स और परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

इससे पहले एनटीए ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है ताकि वे यात्रा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से कर सकें। हालांकि, सिटी स्लिप को एडमिट कार्ड के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता और इसके आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

यूजीसी नेट 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, विषय कोड, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट टाइमिंग, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट पर दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत NTA से संपर्क करें।

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। यदि संभव हो तो परीक्षा केंद्र का पहले से निरीक्षण कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

UGC NET जून 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “UGC NET June 2026 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवेदन संख्या और जन्म तिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन विवरण सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. सभी विवरणों की जांच करें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

क्या है यूजीसी नेट ?

UGC NET राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर पद, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और पीएचडी प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित की जाती है। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित सभी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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