UGC-NET 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा इन विषयों में है, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

इन तीन विषयों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस री-एग्जाम में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड से जुड़ी हर जानकारी ध्यान से जांचना जरूरी है।

क्यों दोबारा हो रही है UGC-NET परीक्षा?

UGC-NET जून 2026 की परीक्षा के दौरान इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्नपत्रों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसके बाद NTA ने इन शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की थी।

समिति की जांच में प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण से जुड़ी कई गलतियां पाई गईं। इसके बाद इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने की सिफारिश की गई।

9 और 10 सितंबर को होगा री-एग्जाम

NTA की ओर से इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के लिए री-एग्जाम 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें।

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र समेत जरूरी जानकारी दर्ज होगी।

कैसे डाउनलोड करें UGC-NET 2026 एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले UGC-NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होम पेज पर UGC-NET June 2026 Admit Card से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

डिटेल सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें।

भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड में इन चीजों को जरूर जांचें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र की जानकारी जरूर जांच लें। किसी भी तरह की गलती या विसंगति नजर आने पर तुरंत NTA से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर जाना होगा। साथ ही हॉल टिकट पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम, प्रतिबंधित वस्तुओं और परीक्षा से जुड़े अन्य निर्देशों को पहले से पढ़ लेना चाहिए।

सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अलग-अलग

NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड नहीं समझना चाहिए। सिटी इंटिमेशन स्लिप में केवल उम्मीदवार को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी जाती है, जबकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र समेत अन्य विस्तृत जानकारी होती है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा तक UGC-NET के आधिकारिक पोर्टल पर जारी होने वाले नए निर्देशों पर नजर बनाए रखें।

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 9 में तीन भाषाएं अनिवार्य करने वाली नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अहम जानकारी दी है। केंद्र ने अदालत को बताया कि तीन भाषा नीति को लागू करने के तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।