UGC NET June Exam Answer Key 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर सकती है। आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और प्रश्न पत्र के साथ उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इसके जरिए अभ्यर्थी अपने संभावित स्कोर का भी अनुमान लगा पाएंगे।

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 तक देशभर में 87 विषयों के लिए किया गया था। अब परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की का इंतजार है। आंसर-की जारी होने के साथ ही एनटीए उम्मीदवारों के लिए Answer Key Challenge Window भी खोलेगा, जिसके माध्यम से वे किसी भी उत्तर पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

UGC NET June 2026 Answer Key ऐसे डाउनलोड करें

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर UGC NET June 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपकी प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी।

स्टेप 6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

गलत उत्तर पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न के आधिकारिक उत्तर पर आपत्ति है, तो वह ऑनलाइन चुनौती दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रति प्रश्न 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा।

एनटीए द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों की समिति करेगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो संबंधित उत्तर में संशोधन किया जाएगा और उसी के आधार पर अंतिम आंसर-की तैयार की जाएगी।

फाइनल आंसर-की के आधार पर आएगा रिजल्ट

एनटीए सभी आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद फाइनल आंसर-की जारी करेगा। यूजीसी नेट जून 2026 का रिजल्ट इसी अंतिम आंसर-की के आधार पर घोषित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अपने सभी उत्तरों का ध्यानपूर्वक मिलान करें और यदि कोई त्रुटि दिखाई दे तो तय समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराएं।

फिलहाल एनटीए ने प्रोविजनल आंसर-की जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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