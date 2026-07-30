विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।

यूजीसी ने अपने नए सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय 24 जुलाई को जारी अधिसूचना का स्थान लेगा। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो विश्वविद्यालय पहले से ODL या ऑनलाइन माध्यम से दो वर्षीय पीजी प्रोग्राम संचालित करने के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, वे अब उसी विषय में एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम भी शुरू कर सकेंगे।

किन संस्थानों को मिलेगी अनुमति?

यूजीसी ने साफ किया है कि केवल वही विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान एक वर्षीय PG कोर्स शुरू कर सकेंगे, जिन्हें पहले से संबंधित विषय में दो वर्षीय पीजी प्रोग्राम ऑनलाइन या ओडीएल मोड में चलाने की मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, नया कोर्स शुरू करने से पहले संस्थान को अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल या अन्य सक्षम शैक्षणिक निकाय से मंजूरी लेनी होगी।

किसे मिलेगा दाखिला?

एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम में प्रवेश केवल उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने चार वर्षीय ऑनर्स बैचलर डिग्री पूरी की है। हालांकि, एमबीए, एमसीए और पीजीडीएम जैसे प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश की पात्रता संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा तय नियमों के अनुसार ही रहेगी।

इन नियमों का करना होगा पालन

UGC ने कहा है कि एक वर्षीय PG प्रोग्राम को शुरू करने वाले संस्थानों को निम्नलिखित सभी मानकों का पालन करना होगा।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधान

यूजीसी के ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा संबंधी नियम

यूजीसी का पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क

संबंधित वैधानिक संस्थाओं (Statutory Bodies) के दिशा-निर्देश

पाठ्यक्रम, क्रेडिट सिस्टम, अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन और अन्य शैक्षणिक मानकों का पालन

क्यों लिया गया यह फैसला?

यूजीसी के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य NEP 2020 में प्रस्तावित एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम को लागू करना और छात्रों को ऑनलाइन तथा दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से उच्च शिक्षा का अधिक लचीला विकल्प उपलब्ध कराना है।