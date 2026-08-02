यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) जल्द ही नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ (NSPG) और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) खोलेगा। हाल ही में एक बयान में कमीशन ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन जमा करने का शेड्यूल सही समय पर बताया जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद पात्र छात्र आधिकारिक वेबसाइट NSP वेबसाइट scholarships.gov.in के ज़रिए आवेदन कर सकते हैं।

NSPG स्कॉलरशिप क्या है?

नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज का मकसद छात्रों को बिना किसी आर्थिक बोझ के उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करना है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में रेगुलर या फुल-टाइम मोड से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के पहले साल में पढ़ रहे छात्र अप्लाई करने के लिए पात्र हैं। चुने गए छात्रों को हर साल 1.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी, जो दो साल के लिए हर महीने 10,000 रुपये के हिसाब से दी जाएगी।

ईशान उदय स्कीम का क्या है मकसद?

ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का मकसद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडरग्रेजुएट पढ़ाई कर रहे छात्रों को सपोर्ट करना है। जिन छात्रों ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 12 पास की है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में रेगुलर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के पहले साल में एडमिशन लिया है, वे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

इस स्कीम के तहत पात्र छात्रों को कोर्स के आधार पर तीन से पांच साल के लिए 10,000 रुपये से 80,000 रुपये तक की सालाना आर्थिक मदद मिलती है। आवेदक के माता-पिता की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

UGC ने दिया निर्देश

UGC ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन (HEI) को यह भी निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि उनके इंस्टिट्यूशनल नोडल ऑफिसर (INO) NSP पोर्टल पर जमा करने के 15 दिनों के अंदर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को वेरिफाई करें और उसी हिसाब से उन्हें अप्रूव या रिजेक्ट करें।

कमीशन ने कहा कि समय पर वेरिफिकेशन से छात्र जमा करने की डेडलाइन से पहले अपने एप्लीकेशन में कमियों या गलतियों को ठीक कर सकेंगे। UGC ने संस्थान से यह भी कहा है कि वे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान छात्रों को ज़रूरी सपोर्ट और गाइडेंस दें।

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इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया है। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, जुलाई 2026 सेशन के लिए सभी नोटिफाइड प्रोग्राम्स, ओडीएल और ऑनलाइन कोर्सेस में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। पढ़ें पूरी खबर