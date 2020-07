UGC Guidelines 2020 Live Updates: यूजीसी की गाइडलाइन्स का इंतजार, कई यूनिवर्सिटी ने खुद लिए ये फैसले

UGC Guidelines for University Exams 2020, UGC New Guidelines for Final Year Exams 2002 Live News Updates: यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन की सिफारिशों का इंताजर किया जा रहा है। इसमें तय होगा कि स्कूल और कॉलेजों में एग्जाम्स का क्या होना है। मतलब एग्जाम होंगे या फिर बिना एग्जाम के ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। छात्र JEE और NEET परीक्षा को टालने की छात्र और अभिभावक मांग भी कर रहे थे। जिसे एचआरडी मंत्रालय ने मान लिया है और जुलाई में होने वाली ये परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। अब जेईई और नीट की परीक्षाएं 2020 सितंबर में आयोजित की जाएंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आज विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नए दिशानिर्देश (guidelines) 2020 जारी हो सकती हैं। आयोग अपनी वेबसाइट ugc.ac.in पर गाइडलाइंस जारी करेगा। उधर यूजीसी की गाइडलाइन्स आने से पहले ही कई यूनिवर्सिटीज ने अपने स्तर पर ही एग्जाम्स को लेकर फैसला ले लिया है। वहीं कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों फाइनल ईयर और सेमेस्टर एग्जाम के लिए यूजीसी की गाइडलाइन्स का इंतजार कर रहे हैं।

