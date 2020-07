UGC Guidelines for Exams 2020 Live Updates: कर्नाटक में होंगे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, ये छात्र बिना परीक्षा होंगे पास

पहली और उच्चतर सेमेस्टर और ऑफलाइन (क्लास) शिक्षण के लिए 1 अक्टूबर से या राज्य सरकार / MHA / UGC के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

Next academic session in the universities will be through online classes tentatively from September 1, 2020, for the first and higher semester and offline (classroom) teaching from October 1 or as may be directed by state government/MHA/UGC guidelines: Karnataka government https://t.co/QTJbXCXH8Q