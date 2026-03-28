यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने 28 मार्च 2026 (शनिवार) को देशभर में चल रही फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में एक यूनिवर्सिटी का नाम और जोड़ दिया। यूजीसी ने राजस्थान के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट संस्थान को नकली यूनिवर्सिटी की लिस्ट में डाल दिया है। यह संस्थान अलवर जिले में स्थित है। यूजीसी ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट्स को यह सलाह दी है कि वह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें।
मान्य नहीं होगी डिग्री
यूजीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह इंस्टीट्यूट UGC एक्ट, 1956 के सेक्शन 2(f) और सेक्शन 3 के तहत UGC से मान्यता प्राप्त नहीं है। साथ ही इस इंस्टीट्यूट के पास डिग्री देने का अधिकार भी नहीं है। अपने नोटिस में, UGC ने कहा है कि इंस्टीट्यूट द्वारा अब तक जारी की गई कोई भी डिग्री हायर एजुकेशन या सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगी।
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पैरेंट्स और छात्रों के लिए मैसेज
कमीशन ने कड़े शब्दों में लिखे मैसेज में माता-पिता, छात्रों और आम जनता से कहा है कि वे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मनसा चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान) में एडमिशन न लें जो एक ‘खुद को बताने वाला इंस्टीट्यूशन’ है।
कमीशन ने पहले इस यूनिवर्सिटी को बताया था नकली
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी UGC, छात्रों और माता-पिता को नकली यूनिवर्सिटी के खिलाफ चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि इन नकली इंस्टीट्यूशन की डिग्री नौकरी, सरकारी सर्विस या हायर एजुकेशन के लिए अमान्य हैं। फरवरी 2026 में जारी एक पहले के नोटिफिकेशन में कमीशन ने राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी को नकली बताया था।
यहां देखें स्टेट वाइज यूजीसी की फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट
दिल्ली
|क्रम संख्या
|विश्वविद्यालय का नाम
|पता
|1
|ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIPHS) स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी
|—
|2
|कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
|दरियागंज, दिल्ली
|3
|यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
|दिल्ली
|4
|वोकेशनल यूनिवर्सिटी
|दिल्ली
|5
|एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
|एडीआर हाउस, 8J, गोपाला टावर, 25 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
|6
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
|नई दिल्ली
|7
|विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट
|रोजगार सेवासदन, 672, संजय एन्क्लेव, जीटीके डिपो के सामने, दिल्ली – 110033
|8
|अध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी)
|ऋठाला, रोहिणी, दिल्ली – 110085
|9
|वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (WPUNU)
|पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034
|10
|इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग
|1810/4, प्रथम तल, कोटला मुबारकपुर
उत्तर प्रदेश
|क्रम संख्या
|विश्वविद्यालय का नाम
|पता
|1
|गांधी हिंदी विद्यापीठ
|प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश
|2
|नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी)
|अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
|3
|भारतीय शिक्षा परिषद
|भारत भवन, मटियारी चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 227105
|4
|महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी
|पोस्ट ऑफिस – महर्षि नगर, सेक्टर 110, नोएडा – 201304
हरियाणा
|क्रम संख्या
|विश्वविद्यालय का नाम
|पता
|1
|मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी
|फरीदाबाद, हरियाणा
राजस्थान- राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, भिवाड़ी
झारखंड- दक्ष विश्वविद्यालय (व्यावसायिक और जीवन कौशल शिक्षा), रांची
आंध्र प्रदेश
क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी,
बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़ इंडिया, H.No. 49-35-26, N.G.O’s कॉलोनी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश-530016
अरुणाचल प्रदेश– भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान
पश्चिम बंगाल
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता।
इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, 8-A, डायमंड हार्बर रोड
महाराष्ट्र- राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
पुडुचेरी- श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, नंबर 186, थिलासपेट, वझुथावूर रोड, पुडुचेरी-605009
कर्नाटक- बदगांववी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)