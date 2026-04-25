UBSE Uttarakhand Board Class 10th Result 2026 LIVE: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE), रामनगर (नैनीताल) 25 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, वार्षिक परीक्षा परिणाम के साथ वर्ष 2025 की सुधार (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा के दूसरे परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।

रिजल्ट की घोषणा यूबीएसई कार्यालय, रामनगर में की जाएगी। इसके बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।

ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट में विषयवार अंक और छात्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। हालांकि, यह मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) होगी। छात्रों को कुछ दिनों बाद अपनी मूल अंकतालिका (ओरिजिनल मार्कशीट) संबंधित स्कूलों से प्राप्त करनी होगी, क्योंकि बोर्ड आधिकारिक दस्तावेज स्कूलों को भेजेगा।

यूके बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Class 10 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. Get Result बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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