UBSE UK Board Class 10th, 12th Result Date 2026 LIVE: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित करने की तारीख तय कर दी है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, UK Board Result 2026 को 25 अप्रैल को जारी किया जाएगा। छात्र अपने नतीजे सुबह 10 बजे से आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।
इस वर्ष UBSE कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक स्कूलों और निर्धारित केंद्रों पर संपन्न हुई थीं।
यूके बोर्ड रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक
छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, जन्म तिथि, आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कर सकते हैं। परिणाम जारी होने के बाद वेबसाइट पर लॉगिन कर मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी।
पिछले साल कैसा रहा यूके बोर्ड रिजल्ट
पिछले वर्ष कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 90.77% रहा था, जबकि कक्षा 12 इंटरमीडिएट में 88.20% छात्र सफल हुए थे। इससे इस साल के रिजल्ट को लेकर भी छात्रों में उत्सुकता बनी हुई है। पिछले शैक्षणिक सत्र में UBSE ने 19 अप्रैल को परिणाम घोषित किए थे। इस बार परिणाम थोड़ी देरी से 25 अप्रैल को जारी किए जा रहे हैं।
प्रोविजनल होगी ऑनलाइन मार्कशीट
बोर्ड द्वारा जारी की गई ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी (Provisional) होगी। इसमें छात्रों के विषयवार अंक और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज होगी। ओरिजिनल मार्कशीट कुछ दिनों बाद स्कूलों को भेजी जाएगी, जिसे छात्रों को अपने स्कूल जाकर प्राप्त करना होगा।
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने के प्लेटफॉर्म
उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
ubse.uk.gov.in
uaresults.nic.in
DigiLocker
Education.indianexpress.com
इस साल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में कुल 2,15,252 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कक्षा 10वीं के 1,12,266 छात्र और कक्षा 12वीं के 1,02,986 छात्र शामिल हैं।
UBSE बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी के बीच हुई थीं। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गईं।
UBSE Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट ऐसे करें चेक
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
स्टेप 1. सबसे पहले UBSE की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in या uaresults.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “UBSE 10th Result 2026” या “UBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब नया पेज खुलेगा।
स्टेप 4. यहां अपना रोल नंबर/डेट ऑफ बर्थ/रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 7. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।
DigiLocker पर कैसे देखें उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026
स्टेप 1. DigiLocker वेबसाइट या ऐप खोलें।
स्टेप 2. अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
स्टेप 3. “Education” सेक्शन में जाएं।
स्टेप 4. UBSE रिजल्ट लिंक चुनें।
स्टेप 5. आवश्यक विवरण दर्ज करें।
स्टेप 6. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।
Uttarakhand Board Result 2026 Date LIVE: पूरी हुई मूल्यांकन प्रक्रिया
उत्तराखंड बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है, जिसके बाद टॉपर्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करने का काम पूरा किया जा रहा है।
UBSE 10th, 12th Result 2026 Date LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) 25 अप्रैल को कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी करेगा।