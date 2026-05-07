अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल लाने वाले TVK चीफ थलापति विजय बहुत जल्द राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तमिलागा वेत्री कजगम (TVK) के प्रमुख जोसेफ विजय को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब जल्द ही वह राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी 10वीं क्लास की मार्कशीट खूब वायरल हो रही है जिसमें उनके मार्क्स भी दिखाए गए हैं।
विजय को 10वीं में कितने मार्क्स मिले?
तमिलनाडु में इन दिनों स्टूडेंट्स को कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का भी इंतजार है। ऐसे में राज्य के नए मुख्यमंत्री की हाई स्कूल की मार्कशीट वायरल होने से छात्रों में एक उत्साह है कि उनका नया मुख्यमंत्री अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। वायरल मार्कशीट में विजय को 1100 में से कुल 711 नंबर प्राप्त हैं। इस हिसाब से उनका 10वीं का पर्सेंटेज कुल 64.6 फीसदी है। इस वायरल मार्कशीट के अनुसार, विजय कक्षा 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे।
WB Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल होगा जारी, यहां देखें मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका और डायरेक्ट लिंक
साइंस में सबसे अधिक नंबर
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 10वीं क्लास में विजय को साइंस में 300 में से 206 नंबर मिले थे। वहीं तमिल (155/200) और इंग्लिश (133/200) में भी उनका परफॉर्मेंस ठीक-ठाक दिख रहा है। वहीं सोशल साइंस में, उन्हें 200 में से 122 नंबर मिले हैं। हालांकि, मैथ्स में उनका सबसे कम स्कोर 200 में से 95 नंबर है।
TVK चीफ विजय की कक्षा 10वीं की मार्कशीट
|विषय
|प्राप्त अंक
|टोटल मार्क्स
|विज्ञान
|206
|300
|तमिल
|155
|200
|अंग्रेज़ी
|133
|200
|सामाजिक विज्ञान
|122
|200
|गणित
|95
|200
|कुल योग
|711
|1100
कब आएगा तमिलनाडु बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट?
तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का समय और बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी होने का समय एकदम आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट 8 मई को जारी हो सकता है। वहीं कक्षा 10वीं का रिजल्ट मई के मध्य में जारी होने की संभावना है। तमिलनाडु बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट dge.tn.gov.in और tnresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं।