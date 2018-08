Telangana State Level Police Recruitment Board (TSLPRB) ने TSLPRB SI Exam 2018 admit card जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने TSLPRB SI admit card बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tslprb.in से डाउनलोड कर सकते हैं। TSLPRB की वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन के मुताबिक TSLPRB SI admit card गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए। TSLPRB SI admit card वेबसाइट tslprb.in पर 24 अगस्त देर रात 12 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगे। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे TSLPRB SI admit card तय समय सीमा से पहले डाउनलोड कर लें। TSLPRB SI Preliminary Exam 26 अगस्त 2018 को होगा। परीक्षा का समय सुबह 10 से 1 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। चलिए सबसे जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका।

वेबसाइट tslprb.in पर जाएं। होम पेज से आपको ‘PWT on 26th August 2018 Sunday, 10 AM to 1 PM Download Hall Ticket New’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नई विंडो खुलेगी। यहां आपको मांगी गई डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स में अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें। लॉगइन करने के बाद आप TSLPRB SI admit card डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद TSLPRB SI admit card प्रिंट कर लें। परीक्षा के लिए जाते समय अपने एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी भी साथ रखें।

बता दें SCT SI (Civil) के 1217 पदों पर भर्ती होनी है। इसका Preliminary Written Test (PWT) 26th अगस्त सुबह 10 बजे होना है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से एक घंटा पहले रिपोर्ट करना होगा। किसी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में उम्मीदवार support@tslprb.in पर ई-मेल या 93937 11110/ 93910 05006 नंबरों पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। 1217 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 31 मई 2018 को जारी किया गया था।

