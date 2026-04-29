BSE Telangana Board SSC 10th Result 2026 LIVE Updates: डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस (DGE), तेलंगाना आज यानी 29 अप्रैल को तेलंगाना बोर्ड 10वीं 2026 का रिजल्ट घोषित करेगा। रिजल्ट की घोषणा तेलंगाना सरकार के मंत्री के. केशव राव करेंगे। इस दौरान डॉ. योगिता राणा (IAS), प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डॉ. ई. नवीन निकोलस (IAS), डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन भी मौजूद रहेंगे।
रिजल्ट की घोषणा हैदराबाद के बशीरबाग स्थित SCERT कैंपस के गोदावरी ऑडिटोरियम में की जाएगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा WhatsApp के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
TS SSC Result 2026 Telangana Board Class 10 Result, Direct Link
इन वेबसाइट्स पर चेक करें TS SSC Result 2026
schooledu.telangana.gov.in
MeeSeva WhatsApp
कैसे चेक करें रिजल्ट
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. TS SSC Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करें
स्टेप 4. सबमिट बटन दबाएं।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. मार्क्स मेमो डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें
5.28 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा
इस वर्ष TS SSC 10वीं परीक्षा 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी। राज्यभर में 2,676 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में कुल 5,28,239 छात्र शामिल हुए। छात्रों की सहायता के लिए हैदराबाद स्थित DGE कार्यालय में 24×7 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया था।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी
TS SSC परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 35 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य हैं। इससे कम अंक आने पर छात्र को अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
पिछले वर्षों का रिजल्ट
पिछले वर्ष 2025 में TS SSC 10वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल को दोपहर 2:15 बजे घोषित किया गया था। कुल 5,03,579 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 4,53,201 छात्र पास हुए। कुल पास प्रतिशत 92.78% रहा था।
वहीं 2024 में 5,05,813 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 4,91,862 सफल हुए। 2023 में कुल पास प्रतिशत 86.60% दर्ज किया गया था। उस वर्ष लगभग 4.90 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था।
छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 के साथ ही Jansatta.com/education पर अन्य बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जैसे CBSE Board 12th Result 2026, Jharkhand Board 12th Result 2026, ICSE Board Result 2026 की लाइव अपडेट यहां मिलेगी।
bse.telangana.gov.in, TS SSC 1Oth Result 2026 LIVE: WhatsApp पर भी मिलेगा TS SSC Result 2026
इस बार तेलंगाना बोर्ड 10वीं के छात्र WhatsApp के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। MeeSeva WhatsApp सेवा के माध्यम से छात्र आसानी से अपना TS SSC Result 2026 प्राप्त कर पाएंगे। वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में यह विकल्प काफी उपयोगी साबित होगा। छात्रों को अपना हॉल टिकट नंबर तैयार रखना होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद WhatsApp पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके छात्र अपना मार्क्स मेमो प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए राहत भरी है।
bse.telangana.gov.in, TS SSC 1Oth Result 2026 LIVE: इन वेबसाइट्स पर देखें TS SSC 10वीं रिजल्ट 2026
तेलंगाना बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र कई आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए results.bsetelangana.org, results.bse.telangana.gov.in, bse.telangana.gov.in और schooledu.telangana.gov.in वेबसाइट उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा MeeSeva WhatsApp और IE Education Portal पर भी रिजल्ट देखा जा सकेगा। छात्रों को अपना हॉल टिकट नंबर तैयार रखना चाहिए ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत लॉगिन कर सकें और अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें।
bse.telangana.gov.in, TS SSC 1Oth Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट
तेलंगाना बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट results.bsetelangana.org और results.bse.telangana.gov.in पर जारी किया जाएगा, जिसे चेक करने का लिंक और प्रक्रिया यहां मिलेगी।
bse.telangana.gov.in, TS SSC 1Oth Result 2026 LIVE: टीएस एसएससी रिजल्ट आज जारी होगा
तेलंगाना बोर्ड 10वीं (TS SSC) परीक्षा 2026 का रिजल्ट आज दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस (DGE), तेलंगाना की ओर से परिणाम जारी होंगे।