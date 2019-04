TS Intermediate result 2019 date: जारी होने के बाद आप कैसे पा सकते हैं रिजल्ट

TSBIE intermediate results 2019 date: Telangana State Board of Intermediate Education, TSBIE, जल्द ही फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट जारी करने वाला है। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in और results.cgg.gov.in पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट का रिजल्ट manabadi.com, schools9.com और examresult.net पर भी जारी किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, “हम तैयारी के अंतिम चरण में हैं, बोर्ड द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है।”

आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, छात्र तेलंगाना राज्य सरकार के ऐप T App Folio से अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद प्राप्त भारी ट्रैफिक के कारण हर साल वेबसाइट क्रैश हो जाती है। इस प्रकार, इस वर्ष, छात्रों को परिणामों को सुचारू रूप से जांचने में मदद करने के लिए, राज्य सरकार टी ऐप फोलियो पर भी बोर्ड बोर्ड रिजल्ट जारी करेगी। “छात्रों को परिणाम लिंक पर अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा जो जल्द ही ऐप में सक्रिय हो जाएगा। परिणाम घोषित होने के पांच मिनट के भीतर उन्हें मोबाइल पर रिजल्ट अलर्ट मिल जाएगा।”

TS Telangana Inter Results 2019 LIVE Updates: Check here

ऐसे चेक करें रिजल्ट: Telangana State Board of Intermediate Education (TSBIE) की ऑफिशियल वेबसाइट www.bsetelangana.org या results.cgg.gov.in पर जाएं। TSBIE 1st and 2nd-year exam 2019 results के लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर और पासवर्ड जैसी जानकारी पेज पर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट को डाउनलोड कर Print Out ले सकते हैं।

