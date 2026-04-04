TS Inter Results 2026 Date: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) जल्द ही इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट 8, 10 या 12 अप्रैल 2026 तक घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि, बोर्ड की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर के जरिए अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

TS Inter Results 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

परीक्षा तिथि: 25 फरवरी से 18 मार्च 2026

मूल्यांकन शुरू: 4 मार्च 2026

संभावित रिजल्ट डेट: 12 अप्रैल 2026 तक

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस साल कुल 9,97,075 छात्रों ने TS इंटर परीक्षा दी है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है।

फर्स्ट ईयर: 4,89,126 छात्र

सेकंड ईयर: 5,07,949 छात्र

TS Inter Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “TS Inter Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर/हॉल टिकट नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें

SMS और DigiLocker से भी मिलेगा रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट एसएमएस और डिजिलॉकर के जरिए भी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

छात्र को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। 75% या उससे अधिक वाले छात्रों को ग्रेड A और 35% से कम अंक वालों की मार्कशीट पर फेल का स्टेटस होगा।

री-एवैल्यूएशन और सप्लीमेंट्री परीक्षा

अगर छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे री-एवैल्यूएशन या उत्तर पुस्तिका की कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं और 1 या 2 विषय में फेल होने वाले छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं। बोर्ड द्वारा सप्लीमेंट्री एग्जाम जून/जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 3 विषय में फेल होने वाले छात्र फेल घोषित होंगे, जिन्हें अगले साल परीक्षा देनी होगी।

पिछले तीन वर्षों का प्रदर्शन