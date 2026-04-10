TS Intermediate Results 2026 LIVE: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) 11 अप्रैल 2026 को एसोसिएट पब्लिक एग्जाम फर्स्ट और सेकंड ईयर रिजल्ट 2026 जारी करेगा। नतीजे घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिसकी प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा।
आधिकारिक वेबसाइट के अलावा टीएस इंटर रिजल्ट 2026 को Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।
कब हुई थी टीएस इंटर परीक्षा 2026
तेलंगाना इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम 2026 का आयोजन 26 फरवरी से 18 मार्च के बीच राज्यभर में किया गया था। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित था। इस साल करीब 9.9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी।
ऐसे करें TS Inter Result 2026 चेक
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. “TS Inter 1st Year Result 2026” या “2nd Year Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
पिछले चार वर्षों का क्या रहा परिणाम
2025: 2nd ईयर पास प्रतिशत 71.27% रहा, रिजल्ट 22 अप्रैल को जारी हुआ
2024: कुल पास प्रतिशत 64.19%, करीब 9.81 लाख छात्र शामिल हुए
2023: पास प्रतिशत 63.49%, 4.65 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी
2022: पास प्रतिशत 67.16%, रिजल्ट 28 जून को घोषित हुआ
Telangana TGBIE TS Inter Results 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट
टीएस इंटर रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
Telangana TGBIE TS Inter Results 2026 LIVE: कब जारी होगा टीएस इंटर रिजल्ट
तेलंगाना इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है। Telangana State Board of Intermediate Education 11 अप्रैल को 1st और 2nd ईयर के नतीजे जारी करेगा।